Real Madrid planifikon rikthimin e katër ish-talenteve të akademisë
Real Madrid pritet të aktivizojë këtë verë klauzolat e riblerjes për katër lojtarë premtues që kanë dalë nga akademia e klubit dhe aktualisht po spikasin në futbollin evropian.
Bëhet fjalë për Nico Paz, Víctor Muñoz, Jacobo Ramón dhe Chema Andrés, për të cilët operacioni i kthimit kap vlerën rreth 42 milionë euro.
Ky lëvizje vjen si pjesë e planit të klubit për të forcuar thellësinë e skuadrës dhe për të ndërtuar një ekip më konkurrues në një kalendar gjithnjë e më të ngarkuar.
Ndërkohë, në prag të ndryshimeve në stolin drejtues, klubi po punon për të krijuar një skuadër të re, me lojtarë të rinj dhe të formuar brenda sistemit të vet, me synimin për të ruajtur ADN-në e Real Madridit dhe për të rikthyer dominimin në të gjitha garat.
Real Madridi do të paguajë rreth 13 milionë euro për të rikthyer Nico Paz, i cili ka bërë përshtypje te skuadra italiane Como. Nën drejtimin e Cesc Fabregas, mesfushori sulmues argjentinas është bërë një nga sensacionet e Serie A në muajt e fundit.
Ardhja e tij do të sjellë një opsion krijues me cilësi të lartë në rotacion, në një zonë ku Jude Bellingham dhe Arda Guler janë liderët aktualë. Klubi beson se zhvillimi i të diplomuarit të akademisë në Itali i ka dhënë atij pjekurinë e nevojshme për të marrë një rol udhëheqës në Santiago Bernabeu.
Vizioni dhe loja e tij e ngushtë e bëjnë atë një shtesë strategjike për të ruajtur nivelin teknik të ekipit gjatë periudhave të rotacionit.
Një tjetër figurë kyçe është Victor Munoz, shpërthimi i të cilit në shënimin e golave te Osasuna nuk ka kaluar pa u vënë re. Real Madridi do të ushtrojë opsionin e tij prej 8 milionë eurosh për të blerë sulmuesin për të mbuluar largimet e mundshme në sulm.
Me largimet e mundshme të Gonzalo Garcias dhe Franco Mastantuono, sulmuesi i ri po shfaqet si një aset i vlefshëm për të forcuar sulmin. Edhe pse nënshkrimi i tij është një prioritet, menaxhmenti i klubit nuk e ka përjashtuar një shitje të mëvonshme nëse vjen një ofertë e pa rezistueshme. Performancat e lojtarit në ‘El Sadar’ kanë tërhequr vëmendjen e disa klubeve evropiane, duke rritur vlerën e tij në treg.
Mbrojtja do të marrë gjithashtu një shtytje me rikthimin e Jacobo Ramon, një tjetër lojtar që shkëlqeu te Como. Real Madrid do të investojë 8 milionë euro për të përforcuar qendrën e mbrojtjes, një zonë e dobësuar nga largimet e afërta. Largimet e konfirmuara të Raul Asensio dhe David Alaba kërkojnë një kërkim për qendërmbrojtës premtues që kanë qenë me klubin që nga rinia e tyre.
Jacobo ka demonstruar vetëdije taktike dhe shpërndarje të topit në futbollin italian që i përshtaten në mënyrë të përkryer stilit të Real Madridit. Profili i tij është ai i një mbrojtësi modern, i shpejtë në ndërprerje dhe shumë i besueshëm në duelet ajrore.
Shtylla e katërt e këtij operacioni është Chema Andres, i cili ka lënë një gjurmë të pashlyeshme te Stuttgart në Bundesligë. Real Madrid do të paguajë 13 milionë euro për të rikthyer një mesfushor që ka bërë një hap të madh përpara në Gjermani.
Aftësia e tij për të kontrolluar ritmin e lojës dhe prania e tij fizike i lejojnë atij të luajë në mënyrë efektive në role të ndryshme në mesfushë.