Real Madrid ka frikë së Bellingham do të mungojë gjatë pas operimit të domosdoshëm

Real Madridi do të jetë i zënë këtë verë me ndryshimet në skuadër dhe Kupën e Botës për Klube, por një tjetër çështje me të cilën duhet të përballet është Jude Bellingham.

MARKETING

Reprezentuesi i Anglisë, i cili do të humbasë ndeshjen e fundit të sezonit në La Liga këtë fundjavë kundër Real Sociedad, pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në një fazë para fillimit të sezonit 2025-26.

Duke pasur parasysh që Real Madridi është i përfshirë në Kupën e Botës për Klube në Shtetet e Bashkuara, pritet që çdo vendim për operacionin e shpatullës së Bellinghamit të shtyhet deri pas përfundimit të pjesëmarrjes së tyre.

Si e tillë, data më e mundshme për operacionin do të ishte mesi i korrikut, por nëse ndodh, ka frikë se 21-vjeçari do të humbasë një pjesë të konsiderueshme të sezonit të ri.

Sipas gazetës Sport, Real Madridi është i shqetësuar se Bellingham mund të jetë jashtë fushave deri në tre muaj.

Ndërhyrja kirurgjikale në shpatull që ai ka nevojë do të jetë e gjatë duke pasur parasysh se ai e ka mbajtur këtë dëmtim për më shumë se 18 muaj, dhe si i tillë, ndoshta do të nevojitet një periudhë e konsiderueshme pushimi.

Duke qenë se klubi beson se fillimi i sezonit të ri është periudha më e mirë që mesfushori yll të mungojë, nuk do të ishte çudi që operacioni i tij të ndodhte në korrik.

Brenda Real Madridit, e kuptojnë se Bellingham nuk mund të vazhdojë të luajë me këtë problem në shpatull, pasi është e qartë se ka një efekt në performancat e tij – për të cilat janë zhgënjyer.

Mbetet për t’u parë se si do ta trajtojnë situatën e operacionit Real Madridi dhe Bellingham. Nuk ka gjasa që ai të operohet para Kupës së Botës për Klube, kështu që në këtë fazë, gjithçka tregon se ai do të mungojë në ndeshjet parasezonale dhe në fillimin e sezonit të ri si pasojë e operacionit në korrik.

MARKETING