Real Madrid do t’i paguajë 1 milion euro Lyonit

Real Madrid do t’i paguajë 1 milion euro Lyonit!

Sipas “The Sun”, janë konfirmuar thashethemet që qarkullonion ditët e fundit.

Real Madrid, pas fitores së Topit të Artë nga Karim Benzema, do të duhet të paguajë 1 milion euro te Olympique Lyon.

Në fakt, gjatë transferimit te “Los Blancos”, u fut një klauzolë që lidhet me suksesin individual të sulmuesit francez.