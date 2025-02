Real Madrid dhe Arda Guler, një marrëdhënie e ndërlikuar

Arda Guler, talenti turk i Real Madridit, po përballet me vështirësi serioze në karrierën e tij në Spanjë. Pas një transferimi premtues nga Fenerbahçe dy vjet më parë, Guler ka luftuar për të gjetur vendin e tij në skuadër, duke u ndeshur me lëndime dhe mungesë të minutazhit.

Këtë sezon, 19-vjeçari ka luajtur vetëm 76 minuta në shtatë ndeshjet e fundit të Madridit, duke filluar vetëm një ndeshje në Kupën e Mbretit kundër Leganes.

Kundër Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve, trajneri Carlo Ancelotti u kritikua rëndë për mos-përdorimin e Gulerit, gjë që shtyu spekulime për një largim të mundshëm të talentit turk në verë.

Sipas raporteve, Guler nuk është i kënaqur me rolin e tij aktual dhe kërkon më shumë mundësi për të provuar vlerën e tij. Real Madridi beson se është “shumë herët” për të folur për një largim, por Guler nuk do të pranojë një sezon tjetër me pak minuta loje.

Megjithëse ka shënuar gjashtë gola dhe ka dhënë tre asistime në 967 minuta këtë sezon, Guler mbetet pas Brahim Diaz në radhët e Ancelottit.

Kjo situatë ka rritur tensionin, duke bërë që shumë të pyesin nëse Guler do të largohet në formë huazimi nëse gjendja nuk përmirësohet.

Guler, i cili synon të jetë një figurë kyçe në ekipin kombëtar të Turqisë për Kupën e Botës 2026, dëshiron të luajë dhe të zhvillojë potencialin e tij. Megjithatë, nëse gjërat nuk ndryshojnë, mund të detyrohet të kërkojë një rrugë të re për të realizuar qëllimet e tij.

