Real Madrid bojkoton ‘Topin e Artë’ për të dytin vit radhazi, beson se Mbappe duhet të jetë në garë

Real Madridi do të bojkotojë ceremoninë e Topit të Artë për të dytin vit radhazi, duke theksuar tensionet e vazhdueshme midis klubit dhe organizatorëve të çmimit, raporton L’Équipe.

Los Blancos nuk morën pjesë as në edicionin e vitit të kaluar, pas polemikave që lindën nga debati Vinícius Júnior kundër Rodri, i cili kishte shkaktuar frustrim brenda hierarkisë së klubit.

Edicioni i këtij viti pritet të shohë Lamine Yamal të Barcelonës dhe Ousmane Dembélé të PSG-së si pretendentët kryesorë për çmimin prestigjioz, pasi të dy lojtarët kanë pasur sezone të shkëlqyera në vitin 2025.

Vendimi i Real Madridit tregon pakënaqësinë e vazhdueshme të klubit për mënyrën se si lojtarët e tij perceptohen dhe shpërblehen në skenën ndërkombëtare.

Bojkoti përsëri nxjerr në pah shkëputjen gjithnjë e më të thellë midis Real Madridit dhe Topit të Artë, pasi klubi beson se futbollistë si Kylian Mbappé, fitues i Këpucës së Artë Evropiane për vitin 2025, duhet të konsiderohen për këtë garë.

