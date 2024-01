Real-Atletico, trajneri i Los Colchoneros: Nuk falen gabimet, nesër ndeshje e rëndësishme

Atletico Madrid do të përballet me Real Madrid të enjten në orën 21.30, në sfidën e Copa Del Rey. Trajneri i Los Colchoneros, Diego Simeone ka folur për mediat në prag të këtij takimi, ku ka kujtuar edhe humbjen ndaj Los Blancos, në Superkupë.

“Ne luajtëm një ndeshje të mirë për 90 minuta. Në fund të ndeshjes ata arritën të fitojnë me meritë dhe të mbërrijnë në finalen që i bëri kampionë. Nesër nuk falen gabimet, as të atyre, as tonat. Ne kemi nevojë për lojtarët tanë” – Tha ai. Takimi do mbahet në Metropolitano Stadium (Madrid) dhe gjykohet nga Cuadra

MARKETING