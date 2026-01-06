Reagon Trump mbi situatën pas arrestimit të Maduros: Nuk jemi në luftë me Venezuelën
Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi për NBC News se Shtetet e Bashkuara nuk ndodhen në luftë me Venezuelën, pas një operacioni të forcave amerikane që rezultoi me arrestimin e Presidentit Nicolas Maduro dhe gruas së tij, Cilia Flores.
Megjithatë, Trump nuk përjashtoi mundësinë e një sulmi të dytë dhe theksoi se nuk beson se miratimi i Kongresit është i nevojshëm për ndërhyrje të mëtejshme. Ai po ashtu sqaroi se nuk do të ketë zgjedhje në 30 ditët e ardhshme, duke argumentuar se vendi ka nevojë për kohë për t’u rregulluar dhe shëruar.
“Ne duhet ta rregullojmë vendin së pari. Nuk mund të kesh zgjedhje. Nuk ka asnjë mënyrë që njerëzit të votojnë,” tha Trump.
Ndërkohë, mbrëmjen e së hënës u raportuan të shtëna pranë Pallatit Presidencial Miraflores në Karakas, vetëm disa ditë pas arrestimit të Madurës. Në disa video që qarkullojnë në mediat sociale shihen kolona me automjete ushtarake dhe të blinduara. Burime lokale raportojnë se të shtënat nisën pasi dy dronë u panë mbi pallat, ndërsa stafi i sigurisë reagoi duke vendosur armë kundërajrore.