Reagon Sela: Drejtësia dështoi, fjala e fundit ende nuk është thënë

Reagon Sela: Drejtësia dështoi, fjala e fundit ende nuk është thënë

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, ka reaguar pas vendimit ndaj krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke e cilësuar atë si dështim të drejtësisë dhe duke bërë thirrje që mllefi të shndërrohet në gjykim, qetësi dhe durim. Në reagimin e tij, Sela thekson se luftëtarët e UÇK-së mbrojtën jetën dhe lirinë, ndërsa sakrifica e tyre, sipas tij, ishte themeli mbi të cilin u ndërtua shteti i Kosovës.

“Ata mbrojtën jetën, i dhuruan asaj vlerën më sublime që quhet liri. Ndërtuan shtetin për të mbrojtur lirinë e të drejtës për jetë”, thuhet në reagimin e Selës, të cilin MIA e transmeton në formë integrale. Sela thekson se sakrifica e tyre ishte “për jetën, lirinë dhe shtetin e lirë të Kosovës”, ndërsa vendimin e sotëm e vendos në kontekstin e asaj që ai e përshkruan si padrejtësi historike ndaj shqiptarëve.

“Sot, kur drejtësia dështoi, si në shumë raste nga e kaluara jonë e hidhur si popull, me pafuqinë e një populli të vogël në numër e me madhështinë e pashoqe në guxim, dinjitet, njerëzi e mbijetesë, mllefin, me të drejtë, ta shndërrojmë në gjykim!”, shkruan Sela.

Ai bën thirrje për qetësi dhe durim, duke theksuar se procesi, sipas tij, nuk ka përfunduar. “Sakrifica e tyre ishte jeta, liria, Kosova shtet sovran e i pavarur. E njëjtë është edhe sot. Respektojeni atë, qetë, me durim, sepse fjala e fundit akoma s’është thënë!”, thekson Sela.

Reagimin e tij, kreu i Lidhjes Shqiptare e përmbyll me mesazhin: “Liria ka emër!”

MARKETING

Të ngjajshme

Reagon Bekim Jashari: Rroftë Ushtria Çlirimtare e Kosovës

Reagon Bekim Jashari: Rroftë Ushtria Çlirimtare e Kosovës

OKB-ja kërkon lejimin e makinerive të rënda pasi shembja e një ndërtese në Gaza lë deri në 100 persona nën rrënoja

OKB-ja kërkon lejimin e makinerive të rënda pasi shembja e një ndërtese në Gaza lë deri në 100 persona nën rrënoja

Daçiq reagon pas verdiktit në Hagë: Konfirmohen pretendimet e Serbisë për UÇK-në

Daçiq reagon pas verdiktit në Hagë: Konfirmohen pretendimet e Serbisë për UÇK-në

Peleshi pas vendimit në Hagë: Nuk njollosen dot heronjtë e UÇK-së dhe lufta e Kosovës

Peleshi pas vendimit në Hagë: Nuk njollosen dot heronjtë e UÇK-së dhe lufta e Kosovës

Kos: Të respektohet vendimi i Dhomave të Specializuara

Kos: Të respektohet vendimi i Dhomave të Specializuara

Kroacia për verdiktin e Hagës: Nuk e ndryshon faktin që Kosova ishte viktimë e regjimit të Millosheviqit

Kroacia për verdiktin e Hagës: Nuk e ndryshon faktin që Kosova ishte viktimë e regjimit të Millosheviqit