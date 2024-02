Reagon “krahu i Selës”: Pohimet e Azirit janë absurde

Pohimet e Azir Aliut, thonë nga ASH-ja e krahut të Ziadin Selës, janë absurditet i llojit të vetë. Gjithçka që thanë, sipas tyre është e pavërtetë dhe tentim për manipulim. Edhe këta thonë se mbledhja e sotme është jolegjitime dhe jolegale, duke shtuar se Kongresi i vetëm legal mbahet të dielën, më 18 shkurt, me fillim në ora 13:00 në Shkup dhe se çdo thirrje tjetër është shkelje statutare dhe mbledhje joligjore. “Jolegjitim dhe ilegat është tubimi i thirrur në Kumanovë ku nuk pati as ftesë, as procesverbal, as vulë, as firmë, as edhe një procedurë statutare”, reagojnë Aleanca për Shqiptarët, mbështetësit e Selës. Për falsifikime të nënshkrimeve dhe kuvendarëve, sipas tyre është dëshmitarë i gjithë opinioni, përmes dëshmive të vetë kuvendarëve të cilët edhe publikisht dolën dhe treguan se nënshkrimi i tyre është keqpërdorur në Kumanovë nga njerëz të paautorizuar. Kurse shtojnë se sa për të ashtuquajturin Kongres të cilin e kanë thirur, dje për sot, ka një sërë shkeljesh.

