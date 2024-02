Reagon krahu i Arben Taravarit: Kongresi i sotëm është jolegjitim, është shkelur statuti i partisë!

Pas mbajtjes së Kuvendit nga ana e krahut të Zijadin Selës, në të cilin kuvend u shkarkuar Arben Taravari nga pozita e kryetarit të partisë, dhe për kryetar të ASH-së, u votuar Zijadin Sela, kanë reaguar nga krahu i Arben Tarvarit.

Ata thonë se Kongresi i sotëm është jolegjitim dhe ka shkelur Statutin e ASH-së.

“Statuti i Aleancës për Shqiptarët, në nenin 51, parasheh që Komisioni statutar udhëheq me punimet e Kongresit të jashtëzakonshëm ku vendoset për shkarkimin e Kryetarit të partisë.

Manipulimet dhe falsifilkimet paraprake që sollën deri në këtë Kongres farsë lënë anash, ne si anëtarë legjitim të Komisionit statutar të partisë, i kujtojmë ish Kryetarit të Kuvendit, z. Ziadin Sela, se Kuvendi i partisë i datës 21 janar 2023 ka zgjedhur komision statur me këtë përbërje: Ardian Limani (Kryetar), Kujtim Neziri, Bashkim Bakiu, Syrija Rashidi dhe Atnan Neziri (anëtarë).

Ne, të poshtëshënuarit, Ardian Limani, Kutjim Neziri, Syrija Rashidi dhe Bashkim Bakiu, natyrisht, kemi marrë pjesë në Kongresin legjitim të Aleancës për Shqiptarët të mbajtur më 16 shkurt 2024 nën udhëheqjen e Kryetarit Arben Taravari. Anëtari i vetëm që është rreshtuar me grupin e të pakënaqurve, është Atnan Neziri.

Sot u dëgjua në kongresin jolegjitim të organizuar nga grupi i të pakënaqurve, se kryetar i komisionit statutar na qenka Tiron Jahjaga. Anëtar i vetëm legjitim i komisionit statutar të manipuluar ka qenë Atnan Neziri, i cili ka vendosur të bëhet pjesë e falsifikimit.

Kjo dëshmon për një falsifikim të radhës, meqë vetëm kryetari i partisë mund të propozojë emërimin apo shkarkimin e anëtarëve të Komisionit statutar, i cili duhet të votohet në Kuvendin e partisë. Falsifikimet e tilla do të kenë pasoja ligjore”, thuhet në reagimin e ASH-së, krahu i Arben Taravarit.

MARKETING