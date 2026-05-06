Reagon Irani pas propozimit të SHBA-së për pushimin e plotë të luftës
Irani ka reaguar lidhur me një propozim të ardhur nga Shtetet e Bashkuara, duke bërë të ditur se aktualisht është në proces shqyrtimi.
Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se Republika Islamike po vlerëson propozimin amerikan dhe se, pas këtij procesi, do të komunikojë vëzhgimet e saj me Pakistanin.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ISNA, autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi përmbajtjen e propozimit apo afatet e një përgjigjeje zyrtare.
Zhvillimi vjen në një moment të ndjeshëm në marrëdhëniet rajonale, ndërsa pritet që qëndrimi i Iranit të ndikojë në dinamikat diplomatike mes vendeve të përfshira.