Reagon Irani pas propozimit të SHBA-së për pushimin e plotë të luftës

Irani ka reaguar lidhur me një propozim të ardhur nga Shtetet e Bashkuara, duke bërë të ditur se aktualisht është në proces shqyrtimi.

Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se Republika Islamike po vlerëson propozimin amerikan dhe se, pas këtij procesi, do të komunikojë vëzhgimet e saj me Pakistanin.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ISNA, autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi përmbajtjen e propozimit apo afatet e një përgjigjeje zyrtare.

Zhvillimi vjen në një moment të ndjeshëm në marrëdhëniet rajonale, ndërsa pritet që qëndrimi i Iranit të ndikojë në dinamikat diplomatike mes vendeve të përfshira.

