Reagon Haradinaj: Urime AAK
Kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj pas përfundimit të procesit zgjedhor ka reaguar përmes një postimi në Facebook.
Ai tutje ka uruar edhe subjektin e tij politik për këto zgjedhje.
”Dëshiroj t’ju falënderoj për këtë fitore dhe rezultat historik. Çdo garues, çdo komisioner, çdo vëzhgues, çdo njeri që ka kontribuar për këtë rezultat. Ata që sonte e kryen garën, nesër nisjani punës. E pas pak ditësh do t’ia nisin punës edhe kolegët e juaj që më bënë krenar. Urime AAK!”, ka shkruar Haradinaj.