Reagon Ferrari: Gabimi ynë, nuk kishte si qëllim të përfitonim

Charles Leclerc dhe Lewis Hamilton janë skualifikuar pas përfundimit të garës së Kinës në Formula 1, të cilën e përfunduan respektivisht në vendin e 5-të dhe të 6-të. Ferrari i Leclerc, i peshuar pas garës, u zbulua se ishte 1kg nën peshën e lejuar, ndaj skualifikimi ishte i pashmangshëm.

Lewis Hamilton u skualifikua për shkak të konsumit të tepërt të pjesës fundore të makinës. Ajo kishte një trashësi minimale prej më pak se 9 mm në fund të garës. Matja tregoi se ajo ishte 8.6mm ana e majtë, 8.6 mm vija qendrore dhe 8.5 mm ana e djathtë. Kjo solli skualifikimin e britanikut.

Më pas, erdhi deklarata e Ferrari: “Strategjia e Charles ishte vendosur në një ndalesë të vetme dhe konsumi i tij i gomave ishte shumë i lartë, kjo është arsyeja pse makina ishte nën peshë. Sa për Leëis, ne e vlerësuam gabim konsumin. Nuk kishte asnjë qëllim për të fituar ndonjë avantazh”.

“Ne do të mësojmë nga ajo që ndodhi për të mos përsëritur këto gabime. Kjo nuk është mënyra se si ne donim të përfundonte fundjava jonë e garës në Kinë, as për ne dhe as për tifozët tanë, mbështetja e të cilëve është e palëkundur“, thuhet në komunikatë.

