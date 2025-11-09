Reagon Faton Peci: Me përulësi, faleminderit Mitrovicë
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar për herë të parë pas shpalljes së fituesit sipas rezultateve të KQZ-së.
Përmes një postimi në Facebook, ku ka ndarë edhe një fotografi, Peci i ka shprehur falënderimet qytetarëve të Mitrovicës, duke shkruar: “Me përulësi, faleminderit Mitrovicë.”
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Peci po prin me 17,182 vota, duke lënë pas kundërkandidatin e tij, Arian Tahirin, i cili ka marrë 14,900 vota.