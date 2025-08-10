Reagim i Spitalit Klinik të Tetovës lidhur me rastin e ndarjes nga jeta të pacientes 29-vjeçare

Reagim i Spitalit Klinik të Tetovës lidhur me rastin e ndarjes nga jeta të pacientes 29-vjeçare

Spitali Klinik i Tetovës me keqardhje njofton opinionin publik se pacientja 29-vjeçare ka ndërruar jetë mbrëmë në repartin infektiv të spitalit tonë. Pacientja ishte paraqitur në Urgjencën e Spitalit, ku menjëherë është pranuar dhe i është ofruar ndihma mjekësore në përputhje me të gjitha protokollet dhe standardet profesionale. Më pas është udhëzuar për trajtim të mëtejshëm në repartin infektiv.

Sipas anamnezës së marrë nga familjarët gjatë pranimit, pacientja ditët e fundit ka marrë terapi në ambulanca private – një veprim i cili, nëse vërtetohet, bie ndesh me rregulloret ligjore dhe etike të praktikës mjekësore.
Spitali Klinik i Tetovës pret që Prokuroria të japë një vlerësim përfundimtar mbi rastin dhe ofron bashkëpunim të plotë për zbardhjen e tij. Theksojmë se personeli mjekësor i spitalit ka vepruar me përkushtim të plotë dhe brenda të gjitha standardeve profesionale.

MARKETING

Të ngjajshme

Vrasja e trefishtë në Gjilan, Sveçla shprehet i indinjuar me institucionet e drejtësisë

Vrasja e trefishtë në Gjilan, Sveçla shprehet i indinjuar me institucionet e drejtësisë

Idri Istrefi zgjidhet kryetar i degës së ASH-së në Strugë

Idri Istrefi zgjidhet kryetar i degës së ASH-së në Strugë

Ministri Aziri për ngjarjen në Tetovë: Pacientët e lënduar po marrin ndihmën e duhur mjekësore

Ministri Aziri për ngjarjen në Tetovë: Pacientët e lënduar po marrin ndihmën e duhur mjekësore

Asnjë ushtarak shqiptar në misionet ushtarake diplomatike të RMV-së

Asnjë ushtarak shqiptar në misionet ushtarake diplomatike të RMV-së

Arben Taravari shpalos Pikën 5 të Platformës Kombëtare: Mjedis i pastër dhe infrastrukturë moderne

Arben Taravari shpalos Pikën 5 të Platformës Kombëtare: Mjedis i pastër dhe infrastrukturë moderne

Mexhiti: Çairi do të ketë Park të ri dhe modern!

Mexhiti: Çairi do të ketë Park të ri dhe modern!