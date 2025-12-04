RD e Kongos dhe Ruanda nënshkruajnë marrëveshje “historike” të paqes të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

RD e Kongos dhe Ruanda nënshkruajnë marrëveshje “historike” të paqes të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Republika Demokratike e Kongos dhe Ruanda nënshkruan sot një marrëveshje “historike” paqeje dhe ekonomike, e ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që synon t’i japë fund luftimeve në pjesën lindore të trazuar të Kongos, transmeton Anadolu.

“Sot, ne angazhohemi t’i japim fund dekadave të dhunës dhe gjakderdhjes dhe të fillojmë një epokë të re harmonie dhe bashkëpunimi mes Republikës Demokratike të Kongos dhe Ruandës”, tha Trump para ceremonisë së nënshkrimit në Washington, ku morën pjesë presidenti i RD të Kongos, Felix Tshisekedi, dhe presidenti i Ruandës, Paul Kagame.

I pyetur se kur do të largohen trupat nga RD e Kongos, Trump tha: “Mendoj se do të shihni shumë shpejt”.

Trump tha se si Tshisekedi, ashtu edhe Kagame janë “liderë të mëdhenj”.

“Mendoj se do të shihni rezultate shumë të menjëhershme. Kam besim se kjo është ajo që do të ndodhë”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli në Eurovizion 2026, disa vende bojkotojnë konkursin e këngës

Izraeli në Eurovizion 2026, disa vende bojkotojnë konkursin e këngës

Mucunski në Vjenë kërkon modernizim dhe funksionim të parashikueshëm të OSBE-së

Mucunski në Vjenë kërkon modernizim dhe funksionim të parashikueshëm të OSBE-së

Spiropali: Stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor, përparësi thelbësore për Shqipërinë

Spiropali: Stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor, përparësi thelbësore për Shqipërinë

“New York Times” padit Pentagonin për “kufizim të lirisë së shprehjes”

“New York Times” padit Pentagonin për “kufizim të lirisë së shprehjes”

SHBA-ja këshillon qytetarët e saj të largohen nga Venezuela “menjëherë”

SHBA-ja këshillon qytetarët e saj të largohen nga Venezuela “menjëherë”

Çdo i treti qytetar në Maqedoni ka dhënë ryshfet për të kryer ndonjë punë

Çdo i treti qytetar në Maqedoni ka dhënë ryshfet për të kryer ndonjë punë