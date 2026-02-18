Raundi i tretë i bisedimeve trepalëshe për Ukrainën vazhdon në ditën e dytë në Gjenevë
Raundi i tretë i bisedimeve trepalëshe për paqe midis Ukrainës dhe Rusisë, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, ka vazhduar sot në Gjenevë pas një seance fillestare që zgjati më shumë se katër orë, transmeton Anadolu.
Negociatat e ndërmjetësuara nga Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit, vijnë një javë para përvjetorit të katërt të luftës Rusi-Ukrainë mes sulmeve të vazhdueshme.
Delegacioni rus kryesohet nga ndihmësi presidencial, Vladimir Medinsky, duke zëvendësuar zyrtarët e lartë ushtarak që udhëhoqën raundet e mëparshme në Abu Dhabi.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, para takimeve tha se bisedimet do të trajtojnë një “gamë më të gjerë çështjesh”, përfshirë “çështjet kryesore që kanë të bëjnë me territoret”, të cilat ai i përshkroi si temë qendrore për kërkesat e Moskës.
Delegacioni ukrainas kryesohet nga Rustem Umerov, sekretar i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, i cili më herët ka theksuar se kanë “një kornizë pune të dakorduar nga presidenti ukrainas dhe një mandat të qartë”. Ai tha se në agjendë janë çështjet e sigurisë dhe ato humanitare.
Duke dhënë një përditësim mbrëmë vonë, Umerov tha se pas seancës së përbashkët, delegacionet u ndanë në grupe pune politike dhe ushtarake. Ai tha se diskutimet u përqendruan në “çështje praktike dhe mekanikën e zgjidhjeve të mundshme”.
“Deri më sot, të dy blloqet politike dhe ushtarake kanë përfunduar punën e tyre. Ne i falënderojmë partnerët tanë amerikanë për bashkëpunimin e tyre konstruktiv”, tha Umerov duke theksuar se bisedimet do të vazhdojnë sot në mëngjes.
Ai tha se përfundoi një takim të ndarë me përfaqësuesit e partnerëve amerikanë dhe evropianë, përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Italinë dhe Zvicrën, për të sinkronizuar qasjet për hapat e mëtejshëm.
Ndërkohë, mediat ruse duke cituar burime në delegacionin rus i përshkruan negociatat si “shumë të tensionuara” dhe raportuan se kontakte të ndara ruso-amerikane u zhvilluan së bashku me formatin trepalësh.
Nga pala amerikane, Witkoff në platformën sociale amerikane X tha se bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë “kanë sjellë përparim domethënës” për t’i dhënë fund luftës.
“Suksesi i presidentit Trump në bashkimin e të dyja palëve të kësaj lufte ka sjellë përparim domethënës dhe ne jemi krenarë që punojmë nën udhëheqjen e tij për të ndaluar vrasjet në këtë konflikt të tmerrshëm”, shkroi ai.
Mbrëmë vonë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Rusia lëshoi 29 raketa dhe gati 400 dronë përpara bisedimeve, duke shtuar se 25 raketa u kapën.
“Rusia përshëndet me një sulm edhe ditën që fillojnë formatet e reja në Gjenevë. Ekipi absolutisht duhet të ngrejë çështjen e këtyre sulmeve, para së gjithash me palën amerikane, e cila propozoi që si Ukraina ashtu edhe Rusia të përmbahen nga sulmet. Ukraina është gati. Ne nuk kemi nevojë për luftë. Dhe ne gjithmonë veprojmë në mënyrë simetrike, duke mbrojtur shtetin dhe pavarësinë tonë”, tha Zelenskyy në një postim në Telegram.
“Po kështu, ne jemi të gatshëm të ecim shpejt drejt një marrëveshjeje të drejtë për t’i dhënë fund luftës”, shtoi ai.
Bisedimet po zhvillohen pas dyerve të mbyllura dhe nuk pritet ndonjë prononcim i menjëhershëm.