Raundi i ri i diskutimeve/ Zelensky paralajmëron takime të nivelit të lartë në Ukrainë dhe Francë
Ukraina po përgatitet të organizojë një raund të ri diskutimesh të nivelit të lartë për sigurinë me partnerët perëndimorë në fillim të janarit, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky, duke sinjalizuar një përpjekje për të ruajtur vrullin diplomatik.
Këshilltarët e sigurisë kombëtare nga Koalicioni i Vendeve të Gatshmëve, të udhëhequra nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, kanë rënë dakord të takohen në Ukrainë më 3 janar, sipas Zelensky.
Takimi do të pasohet nga një takim tjetër midis udhëheqësve kombëtarë, i planifikuar për 6 janar në Francë, me Zelensky që nënvizon në deklaratën e tij se “takime të tilla janë të nevojshme”.
Zelensky u kthye së fundmi nga SHBA-ja ku zhvilloi një takim dy-orësh më 28 dhjetor me presidentin e SHBA-së, Donald Trump në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida.
Plani i paqes me 20 pika i Kievit dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën të përcaktuara për një periudhë prej 15 vitesh, me një mundësi për një zgjatje, ishin ndër çështjet e diskutuara.
Presidenti rus Vladimir Putin foli në telefon me Trump para dhe pas atij takimi, duke pretenduar se Ukraina u përpoq ta vriste atë duke lëshuar dronë në rezidencën e tij në rajonin e Novgorodit.
Zelensky e hodhi poshtë pretendimin, duke shtuar se Rusia po “kërkonte një pretekst” për të minuar negociatat e vazhdueshme të paqes.
Ai falënderoi ekipin e Trump më 30 dhjetor për “gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në të gjitha formatet efektive” të negociatave të vazhdueshme të paqes.
“Nuk po humbasim asnjë ditë të vetme”, tha Zelensky.
Ndërsa shtytja e Ukrainës për paqe vazhdon, Rusia ka shtuar sulmet e saj masive ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, me Ministrinë e Energjisë që raportoi më 30 dhjetor për presione të paprecedentë ndaj rajoneve të Kievit dhe Odesës.