Raundi i katërt i bisedimeve Liban-Izrael të ndërmjetësuara nga SHBA-ja fillon në Washington

Raundi i katërt i bisedimeve Liban-Izrael të ndërmjetësuara nga SHBA-ja fillon në Washington

Raundi i katërt i bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja midis Libanit dhe Izraelit ka filluar të martën në Departamentin amerikan të Shtetit në Washington, pasi delegacionet pjesëmarrëse kanë mbërritur, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.

Kur'ban Bajram banner

Nuk janë dhënë menjëherë detaje të mëtejshme mbi agjendën e bisedimeve.

Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Liban, duke shkelur një armëpushim të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më pas deri në fillim të korrikut.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, të paktën 3.433 persona janë vrarë dhe 10.395 janë plagosur në sulmet izraelite që nga 2 marsi.

Konflikti ka zhvendosur më shumë se një milion persona dhe ka shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile, përfshirë shkolla, objekte shëndetësore, xhami dhe kisha.

Izraeli së fundmi u ka kërkuar forcave të tij të “zgjerojnë manovrën”, por presidenti i SHBA-së Donald Trump tha të hënën se forcat izraelite nuk do të lëvizin drejt Bejrutit pas një telefonate me kryeministrin Benjamin Netanyahu.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministri i Jashtëm i Bangladeshit, Rahman, zgjidhet president i Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të OKB-së

Ministri i Jashtëm i Bangladeshit, Rahman, zgjidhet president i Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të OKB-së

WSJ: Administrata Trump i bën presion Omanit që të ndërpresë lidhjet me Iranin

WSJ: Administrata Trump i bën presion Omanit që të ndërpresë lidhjet me Iranin

BE-ja nuk do të dërgojë mision vëzhgues për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë

BE-ja nuk do të dërgojë mision vëzhgues për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë

Policia Financiare me aksion në disa lokacione, ka të arrestuar

Policia Financiare me aksion në disa lokacione, ka të arrestuar

Ministri i Jashtëm italian: Është SHBA-ja ajo që “duhet ta ndalojë Izraelin” për paqen në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm italian: Është SHBA-ja ajo që “duhet ta ndalojë Izraelin” për paqen në Lindjen e Mesme

Komisioni parlamentar i jep dritën jeshile dy kandidatëve për Këshillin Gjyqësor

Komisioni parlamentar i jep dritën jeshile dy kandidatëve për Këshillin Gjyqësor