Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, të dielën do të votojnë 1.013.375 qytetarë
Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të vitit 2025 të dielën, kur zhvillohen zgjedhjet për kryetarë bashkie në 32 komuna dhe në Qytetin e Shkupit, si dhe në tre qendra votimi në Shuto Orizare për këshilltarë, të drejtë vote kanë 1,013,375 qytetarë.
Sipas informacioneve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), 4,826 persona të sëmurë dhe të dobët janë regjistruar për raundin e dytë të votimit, me numrin më të lartë të regjistrimeve në Kërçovë – 823.
Të sëmurët dhe të dobëtit, të burgosurit dhe personat në arrest shtëpiak votojnë një ditë para zgjedhjeve, pra nesër. Zgjedhjet do të monitorohen nga 1,598 vëzhgues ndërkombëtarë dhe të huaj, nga të cilët 933 janë të huaj dhe 651 janë ndërkombëtarë.