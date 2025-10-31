Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, të dielën do të votojnë 1.013.375 qytetarë

Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, të dielën do të votojnë 1.013.375 qytetarë

Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të vitit 2025 të dielën, kur zhvillohen zgjedhjet për kryetarë bashkie në 32 komuna dhe në Qytetin e Shkupit, si dhe në tre qendra votimi në Shuto Orizare për këshilltarë, të drejtë vote kanë 1,013,375 qytetarë.

Sipas informacioneve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), 4,826 persona të sëmurë dhe të dobët janë regjistruar për raundin e dytë të votimit, me numrin më të lartë të regjistrimeve në Kërçovë – 823.

Të sëmurët dhe të dobëtit, të burgosurit dhe personat në arrest shtëpiak votojnë një ditë para zgjedhjeve, pra nesër. Zgjedhjet do të monitorohen nga 1,598 vëzhgues ndërkombëtarë dhe të huaj, nga të cilët 933 janë të huaj dhe 651 janë ndërkombëtarë.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje

New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje