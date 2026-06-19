Rasti Onkologjia: Nino Vasev lirohet nga paraburgimi, do të mbrohet në liri
Pas një viti të kaluar në paraburgim, ish-drejtori i Klinikës së Onkologjisë, Nino Vasev, do të mbrohet në liri.
Vasev së shpejti do të largohet nga njësia e paraburgimit në Shuto Orizare, pasi gjykata pranoi një garanci të siguruar me hipotekë mbi pronën.
Ai akuzohet në rastin e parë që lidhet me operacionet ekonomike të Klinikës së Onkologjisë, së bashku me ish-drejtorin ekonomik Artan Nuhi.
Sipas aktakuzës, të dy akuzohen për krime të vazhdueshme “shpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar”, “mashtrim në detyrë dhe përvetësim në detyrë”, të cilat, sipas prokurorisë, i kanë kryer në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2022.
Prokuroria pretendon se në procedurat për prokurimin publik të terapisë biologjikisht aktive, terapisë molekulare të synuar dhe antitrupave monoklonalë, ata kanë siguruar ilaçe në të kundërt pa një bazë të vlefshme ligjore.