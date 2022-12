Rasti i asociacionit të komunave serbe në Kosovë

Skepticizmi dhe pakënaqësia e Bashkimit Europian kundrejt centralizimit të pushteteve nga ana e Vuçiqit mund të portretizohet më së miri me shprehjen e ish kancelares gjermane, Angela Merkel, e cila gjatë vizitës së saj në Beograd do të shprehej se “Presidenti Vuçiq nuk është një person që bën premtime të rreme, përkundrazi ai orvatet t’i implementojë ato”. Rasti i Serbisë është një demonstrim i përsosur mbi mënyrën se si përqasja europiane e stabilitokracisë në rajonin e Ballkanit mund të shkojë deri në atë pikë, sa të përkeqësohet edhe vetë ekzistenca e institucioneve demokratike.

Shkruan: Lulzim HOXHA, Tiranë

Qysh pas vitit 1999, të gjitha iniciativat ndërkombëtare nuk kanë arritur të sjellin një zgjidhje përfundimtare mbi çështjet që lidhen me kufijtë dhe sovranitetin e shtetit të Kosovës. Tashmë kanë kaluar thuajse pesëmbëdhjetë vjet nga dita e shpalljes së pavarësisë, dhe ende diskutohet mbi problematika që në çdo shtet sovran do të ishin zgjidhur prej kohësh. Asociacioni i Komunave Serbe është një ndër to. Do të ishte e pakonceptueshme për shtetin spanjoll apo italian që respektivisht minoriteti bask dhe ai austriak të dispononin pushtet ekzekutiv, mirëpo në rastin e Ballkanit Perëndimor, sidomos në rastin e fundit të krizës politike të komunave serbe në veri të Kosovës, çfarëdolloj zgjidhjeje mund të shfaqet si e mundshme, mjafton të paraqitet në formën e një marrëveshjeje bilaterale. Teksa në dhjetor pritet të realizohen zgjedhjet e jashtëzakonshme për komunat serbe në veri të Kosovës dhe pakica serbe vijon t’i bëjë rezistencë vendimit të qeverisë për vendosjen e targave, një ndër iniciativat ndërkombëtare që shfaqet si zgjidhje e mundshme bilaterale është pakti franko-gjerman. Me pak fjalë, në përmbajtjen e këtij plani – të përpiluar nga këshilltarët e presidentit Macron dhe kancelarit gjerman Scholz – thuhet se në vitin 2023 duhet të nënshkruhet një marrëveshje e dytë për normalizimin e marrëdhënieve (pas asaj të vitit 2013) ku Serbia de facto e pranon ekzistencën e Kosovës si shtet të pavarur, ndonëse de jure nuk e njeh si shtet. Ndërkohë që në një fazë të mëvonshme, hipotetikisht pas 10 vjetësh, atëherë kur supozohet se BE do të jetë e gatshme të zgjerohet duke integruar më së fundmi Ballkanin Perëndimor, do të vijmë në momentin e njohjes së ndërsjellë, çka konsiderohet si parakusht thelbësor i dy shteteve për anëtarësim. Ndërkaq, sipas marrëveshjes, mëtohet se nëse propozimi miratohet, Kosovën do ta pranojnë edhe pesë shtete të tjera të Bashkimit Europian që ende nuk e kanë njohur. Ajo çka mund të vërehet lehtësisht në këtë propozim është se: së pari, realiteti ku shteti serb e njeh zyrtarisht Kosovën, nuk pritet të ndodhë prej më së paku dhjetë vjetësh. Së dyti, pranimi i një gjendjeje stagnative ku pala serbe e pranon pavarësinë por nuk e njeh si shtet, nuk sjell asgjë të re përpos shtyrjes në kohë të zgjidhjes përfundimtare të këtij konflikti (çka në vetvete është diçka që vijon prej afro 15 vjetësh). Së treti, pozicionimi i palëve antagoniste në këtë konflikt është thellësisht i pabarabartë për sa kohë njëri prej vendeve ka marrë statusin e kandidatit për anëtarësim, teksa vendi tjetër ende nuk ka fituar liberalizimin e vizave, gjë që e bën jashtëzakonisht të vështirë, madje gati të pamundur formulimin e një marrëveshjeje dypalëshe me të drejta të barabarta, pa ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Dhe, së katërti, për aq kohë sa Bashkimi Europian përmes propozimit franko-gjerman paraqitet si ndërmjetësi që do të realizojë marrëveshjen bilaterale, me gjasë momenti kur Serbia do të japë njohjen përfundimtare të shtetit të Kosovës do të jetë vetëm kur politikat e zgjerimit në BE të përfundojnë negociatat për anëtarësimin e vendeve me statusin e kandidatit. Nisur nga këto katër momente që mund të lexohen në propozimin franko-gjerman, ajo çka bie në sy është përqasja europiane e stabilitokracisë kundrejt Ballkanit Perëndimor nëpërmjet shtyrjeve të vazhdueshme të procedurave jo vetëm mbi përcaktimin e statusit përfundimtar të Kosovës, shtyrjes së vendimit mbi targat, por në tërësi mbi politikat e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe kontesti i Maqedonisë së Veriut fillimisht me Greqinë e mandej me Bullgarinë, apo marrëveshja mbi demarkacionin midis Malit të Zi dhe Kosovës pak vite më parë. Në të gjitha këto raste, të ngjashme me ngërçin aktual mes Kosovës dhe Serbisë mbi Asociacionin, qëndrimi politik i BE ka qenë ai i ruajtjes së gjendjes së stabilitetit nëpërmjet shtyrjes së vazhdueshme të procedurave të anëtarësimit por edhe vonesave në zgjidhjen përfundimtare të konflikteve rajonale, çka në thelb mund të konceptohen si e njëjta gjë. Nga ana tjetër, janë pikërisht këto shtyrje të vazhdueshme që e kanë përshkallëzuar situatën në konfliktin e tanishëm. Pas 15 vjetësh, për sa kohë vendimi mbi targat e pakicave serbe në veri me shumë gjasa sërish nuk do të implementohet, Kosova ende nuk ushtron një sovranitet të plotë mbi territorin e vet. Dhe nëse qeveria e Kosovës do të heqë dorë nga vendimi mbi targat, kjo do të ndikojë edhe më tej në dobësimin e fuqisë institucionale të shtetit të Kosovës dhe shmangien e përgjegjësisë nga Serbia mbi luftën e vitit 1999.

Në fakt, strategjia politike perëndimore e stabilitokracisë nëpërmjet shtyrjes së vazhdueshme të vendimeve të drejtpërdrejta politike, është një qasje që mund të vërehet qysh nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë kur Perandoria Osmane etiketohej rëndom si “i sëmuri” i Europës. Dikur një ndër superfuqitë e botës, gjatë kësaj periudhe shteti osman qe kthyer në një territor ku fuqitë europiane herë ndihmonin ushtarakisht një nga pakicat e perandorisë që luftonin për pavarësi dhe herë vetë shtetin osman për të ruajtur sovranitetin territorial kundrejt revoltave të pakicave, derisa kapitulloi përfundimisht nga fillimi i shekullit XX. Madje, i gjithë stereotipi perëndimor, sipas të cilit te shtetet e reja ballkanike që u shfaqën pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane, “gjërat ndryshojnë shumë ngadalë”, “u duhet shumë kohë për t’u zhvilluar” apo tekefundit edhe vetë emërtimi i hershëm dhe gati i pandryshueshëm i rajonit të Ballkanit si “fuçi baruti” e ka zanafillën pikërisht nga vetë strategjia politike europiane e stabilitokracisë kundrejt këtij rajoni.

Aktualisht, Kosova radhitet e fundit nga vendet e Ballkanit për sa i takon anëtarësimit në Bashkimin Europian. Së bashku me Bosnjën, Kosova mban statusin e kandidatit potencial për anëtarësim, ndërsa mund të konsiderohet si shteti që ka pasur më pak përparim në rrugëtimin e saj europian. Megjithëse në vitin 2015 u nënshkrua Marrëveshja Asocim-Stabilizim, mbeten akoma shumë pengesa për të ardhmen europiane të vendit. Nga ana tjetër, gjithmonë e më tepër po vërehen disfatat e BE në përshpejtimin e negociatave mbi liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, përmirësimin e shtetit të së drejtës dhe sigurimin e sovranitetit të plotë mbi territorin. Përveç këtyre aspekteve, ndërlidhja e së ardhmes europiane me dialogun me Serbinë, në qeverinë e shkuar ka sjellë shumë pak rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe reformave institucionale. Kurse në qeverinë e tanishme, rezultatet pozitive të luftës kundër korrupsionit dhe reformave institucionale janë konsideruar të pamjaftueshme nga Bashkimi Europian, në mungesë të përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë. Kësisoj, ashtu sikurse në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, liderët politikë e kanë instrumentalizuar politikën e jashtme pro perëndimore për të lënë mënjanë kritikat ndaj qeverisjes, emigrimin e të rinjve dhe problemet me korrupsionin. Kjo strategji politike e liderëve favorizohet së tepërmi nga prioriteti i politikave të Bashkimit Europian të ruajtjes së stabilitetit rajonal. Një shembull tipik për këtë paraqet çështja e liberalizimit të vizave. Pavarësisht se qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkan që u duhen vizat për të udhëtuar në zonën Shengen dhe me gjithë plotësimin e rekomandimeve të Kosovës për liberalizimin e vizave, procesi duket i bllokuar për shkak të refuzimit të disa vendeve anëtare në BE për t’iu bashkuar qëndrimit të Komisionit Europian. Në këtë kuptim, BE-ja nuk ka qenë në gjendje të japë “shpërblimin e pritur” për shkak të mosdakordësisë ndërmjet shteteve anëtare. Gjendja e stagnacionit që është shfaqur si rrjedhojë e këtij bllokimi, duket se ka pasur pasoja në besueshmërinë e rajonit ndaj Bashkimit Europian. Gjithashtu, vonesat e vazhdueshme të ndërmjetësimit europian mbi çfarëdolloj vendimi të qeverisë së Kosovës në raport me komunat serbe, jo vetëm po i dobëson pozitat e shtetit të Kosovës në rajon, por njëkohësisht ka vendosur në rrezik edhe të ardhmen demokratike të vendit.

Pavarësisht se në rastin e Serbisë, negociatat për anëtarësim janë në një shkallë më të avancuar, “sot Serbia mund të konsiderohet si një ndër rastet tipike të stabilitokracisë” (Stahinija Subotic: 2022). Tashmë prej dy dekadash në rrugëtimin për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian, në vitin 2020 Serbia është cilësuar nga “Freedom House” si një “regjim hibrid”, gjë që na tregon haptazi mbi përkeqësimin e lirive të medias, institucioneve demokratike dhe të drejtave të njeriut në këtë shtet. Madje, duket se kemi të bëjmë me një përkeqësim që ka ndodhur brenda pak vitesh, përderisa në vitin 2014 kur Serbia mori statusin e kandidatit, konsiderohej si “demokraci e gjysmë-konsoliduar”. Kalimi nga një “demokraci e gjysmë-konsoliduar” në një “regjim hibrid” duket se ka ecur në proporcion të drejtë me forcimin e retorikave nacionaliste dhe separatiste kundrejt komunave serbe të Kosovës. Megjithatë, skepticizmi dhe pakënaqësia e Bashkimit Europian kundrejt centralizimit të pushteteve nga ana e Vuçiqit mund të portretizohet më së miri me shprehjen e ish kancelares gjermane Angela Merkel, e cila gjatë vizitës së saj në Beograd, do të shprehej se “Presidenti Vuçiq nuk është një person që bën premtime të rreme, përkundrazi, ai orvatet t’i implementojë ato”. Rasti i Serbisë është një demonstrim i përsosur mbi mënyrën se si përqasja europiane e stabilitokracisë në rajonin e Ballkanit mund të shkojë deri në atë pikë, sa të përkeqësohet edhe vetë ekzistenca e institucioneve demokratike, gjë që mund ta vërejmë edhe në rastin e Shqipërisë, të konsideruar gjithashtu nga “Freedom House” në vitin 2021 si “Demokraci hibride me një besueshmëri shumë të reduktuar kundrejt opozitës dhe me institucione demokratike disfunksionale”.

Situata e trazuar në kontestin Kosovë-Serbi edhe kësaj here pritet të zgjidhet nëpërmjet ndërmjetësimit të Brukselit përmes një kompromisi dhe marrëveshjeje bilaterale. Sidoqoftë, 15 vjetët e fundit na kanë dëshmuar se të tilla marrëveshje, në vend që ta zgjidhin ngërçin politik, në fakt vetëm sa e kanë shtyrë në kohë, duke u intensifikuar edhe më tej në të ardhmen. Teksa integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor është duke vonuar, me kalimin e kohës shtetet e Ballkanit janë duke iu larguar gjithnjë më tepër përmirësimit të standardeve të demokracisë. Në mungesë të një zgjidhjeje përfundimtare për Kosovën, Bashkimi Europian në të ardhmen rrezikon t’i vijojë negociatat për anëtarësim me një lider diktatorial dhe një shtet me sovranitet të cunguar, gjë që më shumë gjasë do të krijonte hapësira të reja për ruajtjen e stabilitetit në një rajon ku “historikisht gjërat kanë ndryshuar shumë ngadalë”.