Rasti Epstein: 3 në 4 amerikanë besojnë se administrata Trump po fsheh informacione
Publikimi i mijëra dokumenteve të mbledhura gjatë hetimit ndaj Jeffrey Epstein nga autoritetet amerikane ka shkaktuar trazirë në mbarë botën në javët e fundit për shkak të marrëdhënieve të biznesmenit të dënuar të ndjerë me qarqet politike dhe të biznesit.
Amerikanët në përgjithësi i shohin “dosjet Epstein” si provë se të pasurit dhe të fuqishmit “rrallë mbahen përgjegjës “, ndërsa besojnë se qeveria amerikane ende po fsheh informacione rreth “klientëve” të financuesit .
Ja gjetjet kryesore nga një sondazh i Reuters/Ipsos i kryer midis 13-16 shkurtit:
42% e amerikanëve thonë se kanë dëgjuar “shumë” për dosjet Epstein, 47% kanë dëgjuar “pak”, ndërsa një në dhjetë u përgjigj se nuk kanë dëgjuar asgjë për këtë çështje.
69 % e amerikanëve u përgjigjën se pajtohen “shumë” ose “shumë” me pikëpamjen se ky rast “tregon se të fuqishmit në Shtetet e Bashkuara rrallë mbahen përgjegjës për veprimet e tyre”.
53% thanë se pikëpamja e tyre u përshkrua “shumë” ose “jashtëzakonisht mirë” nga deklarata se “dosjet Epstein kanë ulur besimin tim tek udhëheqësit politikë dhe të biznesit të vendit”.
Tre në katër ( 75% ) besojnë se qeveria amerikane ende po fsheh informacione në lidhje me klientët e dyshuar të Epstein , i cili u deklarua fajtor në vitin 2008 për akuzat e nxitjes së një të miture për prostitucion.
Kur u pyetën nëse ishin dakord me deklaratën se “tani është koha që vendi të ecë përpara dhe të ndalojë së diskutuari dosjet Epstein”, 67% e republikanëve dhe 21% e demokratëve u përgjigjën pozitivisht.
Sondazhi u krye në internet me 1,117 të rritur amerikanë dhe ka një diferencë gabimi prej ±3%.