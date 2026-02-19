Rasti Epstein: 3 në 4 amerikanë besojnë se administrata Trump po fsheh informacione

Rasti Epstein: 3 në 4 amerikanë besojnë se administrata Trump po fsheh informacione

Publikimi i mijëra dokumenteve të mbledhura gjatë hetimit ndaj Jeffrey Epstein nga autoritetet amerikane ka shkaktuar trazirë në mbarë botën në javët e fundit për shkak të marrëdhënieve të biznesmenit të dënuar të ndjerë me qarqet politike dhe të biznesit.

Amerikanët në përgjithësi i shohin “dosjet Epstein” si provë se të pasurit dhe të fuqishmit “rrallë mbahen përgjegjës “, ndërsa besojnë se qeveria amerikane ende po fsheh informacione rreth “klientëve” të financuesit .

Ja gjetjet kryesore nga një sondazh i Reuters/Ipsos i kryer midis 13-16 shkurtit:

42% e amerikanëve thonë se kanë dëgjuar “shumë” për dosjet Epstein, 47% kanë dëgjuar “pak”, ndërsa një në dhjetë u përgjigj se nuk kanë dëgjuar asgjë për këtë çështje.

69 % e amerikanëve u përgjigjën se pajtohen “shumë” ose “shumë” me pikëpamjen se ky rast “tregon se të fuqishmit në Shtetet e Bashkuara rrallë mbahen përgjegjës për veprimet e tyre”.

53% thanë se pikëpamja e tyre u përshkrua “shumë” ose “jashtëzakonisht mirë” nga deklarata se “dosjet Epstein kanë ulur besimin tim tek udhëheqësit politikë dhe të biznesit të vendit”.

Tre në katër ( 75% ) besojnë se qeveria amerikane ende po fsheh informacione në lidhje me klientët e dyshuar të Epstein , i cili u deklarua fajtor në vitin 2008 për akuzat e nxitjes së një të miture për prostitucion.

Kur u pyetën nëse ishin dakord me deklaratën se “tani është koha që vendi të ecë përpara dhe të ndalojë së diskutuari dosjet Epstein”, 67% e republikanëve dhe 21% e demokratëve u përgjigjën pozitivisht.

Sondazhi u krye në internet me 1,117 të rritur amerikanë dhe ka një diferencë gabimi prej ±3%.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Opozita kërkon shpëtim përmes sulmeve ndaj meje, tani po shpifin edhe për familjen time

Mickoski: Opozita kërkon shpëtim përmes sulmeve ndaj meje, tani po shpifin edhe për familjen time

Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës

Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës

Trump-Osmanit: Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua

Trump-Osmanit: Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Fetai për deklaratën e Fazliut se Lëvizja Arbëria është më e strukturuar në Likovë: Realiteti është ndryshe!

Fetai për deklaratën e Fazliut se Lëvizja Arbëria është më e strukturuar në Likovë: Realiteti është ndryshe!

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai