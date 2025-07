Rasti Aditiv, kryetarja e KSHPK-së akuzohet për zbulimin e sekreteve zyrtare

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ngriti aktakuzë në Gjykatën Themelore Penale në Shkup kundër një personi, i cili tashmë ishte akuzuar në rastin “Aditiv”, i cili tani akuzohet për veprat penale të bashkimit kriminal, për ndihmë në shpërdorimin e një procedure të Thirrjes Publike, dhënies së një kontrate të prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat, dhe për veprën penale të pastrimit të parave dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale.

Prokuroria ngriti gjithashtu propozim aktakuzë kundër tre personave për veprën penale të Zbulimit të Sekreteve Zyrtare, dy prej të cilëve akuzohen gjithashtu për kryerjen e një vepre penale si bashkëpunëtorë – Falsifikim Kompjuterik. Procedura hetimore u hap në fund të prillit si rezultat i provave të nxjerra elektronike në kuadër të rastit “Aditiv”.

I pandehuri, si anëtar i një grupi, i punësuar në një nga personat juridikë të akuzuar, nga korriku 2022 deri në tetor 2024, me paramendim ka kryer dy ose më shumë vepra të lidhura në kohë dhe, duke përfituar nga e njëjta marrëdhënie e përhershme dhe të njëjtat mundësi dhe rrethana, ka vënë në dispozicion fonde për drejtuesit e personave juridikë të akuzuar në rastin “Aditiv” dhe ka hequr pengesat për veprën penale. Në këtë mënyrë, ai i ka ndihmuar ata që me vetëdije të shkelin rregulloret dhe të anashkalojnë procedurat për dhënien e kontratave të prokurimit publik. Në periudhën nga gushti 2023 deri në nëntor 2024, i pandehuri ka paguar fonde në llogarinë e tij në denarë në një shumë totale prej 408.300 denarësh, dhe ka marrë fonde nga personi juridik në të cilin ka qenë i punësuar në 84 raste për shpenzime udhëtimi zyrtar në një shumë totale prej 1.963.800 denarësh. Edhe pse e dinte se personi juridik i kishte siguruar fondet duke kryer veprën penale Keqpërdorim i Procedurës së Thirrjes Publike, Dhënies së Kontratës së Prokurimit Publik ose Partneritetit Publik Privat, me qëllim fshehjen e rrjedhës së tyre të mëtejshme, ai i kishte lëshuar ato në qarkullim dhe i kishte tërhequr në para të gatshme, duke përmbushur kështu elementët e veprave penale që tani i ngarkohen në mënyrë shtesë.

Në aktakuzë, i pandehuri i parë është zyrtar – Drejtor i një Departamenti në SH.A. EMV Dega Shkup, i cili nga korriku deri në nëntor 2024, një personi të paftuar të akuzuar në rastin “Aditiv”, në një mënyrë tjetër i kishte vënë në dispozicion të dhëna që përbëjnë sekret zyrtar dhe që lidhen me veprimtarinë e përgjithshme të personit juridik. Për më tepër, pasi Departamenti i Policisë Kriminale, duke vepruar sipas urdhrit të PNKOK, paraqiti Kërkesë për dorëzimin e dokumentacionit në lidhje me procedurën e zbatuar për prokurimin e mazutit për periudhën 2021-2023, ajo dërgoi një foto të Njoftimit në numrin e telefonit të të pandehurës nëpërmjet WhatsApp, megjithëse të gjitha të dhënat, dokumentet, njoftimet dhe raportet konsiderohen sekrete zyrtare me ligj dhe zbulimi i tyre mund të ketë pasoja të dëmshme për procedurën e filluar.

E pandehura e dytë me qëllim zbulimin e një sekreti zyrtar kreu qëllimisht dy ose më shumë veprime të lidhura në kohë që përbëjnë kryerje të shumëfishtë të të njëjtit veprim, duke përfituar nga e njëjta marrëdhënie e përhershme, të njëjtat mundësi dhe rrethana të tjera të ngjashme. Si zyrtare – Kryetare e KShPK-së, nga maji deri në dhjetor 2024, ajo i vuri në dispozicion një personi të paftuar të akuzuar në rastin “Aditiv” në një mënyrë tjetër të dhëna që, në përputhje me nenin 25 dhe nenin 50 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, si dhe nenin 289 të KP-së përbëjnë sekret zyrtar. Përmes telefonit të saj zyrtar dhe aplikacioneve Viber dhe WhatsApp, ajo i ofroi të pandehurit informacione mbi procedurat e filluara, mbi hapjen e rasteve kundër personave juridikë dhe individëve tani të akuzuar në rastin “Aditiv”, shënime zyrtare mbi hapjen e një rasti dhe caktimin e një anëtari të KShPK-së, vendime mbi të njëjtën, si dhe të dhëna mbi inspektimin e pronës së të pandehurit dhe familjes së tij. Me veprimet e saj, ajo zbuloi informacione që konsiderohen sekret zyrtar sipas ligjit dhe zbulimi i të cilave mund të ketë pasoja të dëmshme si për shërbimin ashtu edhe për procedurat e zhvilluara para PNKOK-së.

E njëjta e pandehur akuzohet gjithashtu se për të marrë Certifikatë për Kalimin e Provimit, në gusht 2024, ajo i dërgoi të dhëna kompjuterike – regjistra për qasje në sistemin elektronik të trajnimit të Drejtorisë për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar të pandehurit të tretë – auditor në Entin Shtetëror të Revizionit – përmes aplikacionit Viber nga telefoni i saj zyrtar. I pandehuri i tretë hyri në pajisjen zyrtare elektronike të Entit Shtetëror të Auditimit nga adresa e tij e email-it dhe kaloi testin e informacionit të klasifikuar në emër të saj dhe për llogari të saj. E pandehura e dytë e përdori certifikatën për përfundimin me sukses të kursit të informacionit të klasifikuar të lëshuar nga Drejtoria për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar si të dhëna reale kompjuterike dhe, në bazë të saj, iu lëshua një certifikatë sigurie për qasje në informacionin e klasifikuar kombëtar me nivelin e Sekretit Shtetëror.

Me akuzat e ngritura, prokuroria paraqiti propozim të veçantë për zgjatjen e masës së paraburgimit të përcaktuar më parë për të pandehurin për abuzime që lidhen me rastin “Aditiv”. Për të akuzuarin auditor i cili dha provimin në emër të kryetares së KSHPK-së, janë propozuar masa paraprake – sekuestrim i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit ose dokumenti tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, pra ndalim për lëshimin e tij dhe ndalim për t’u afruar ose për të vendosur, pra për të mbajtur kontakte ose lidhje me të akuzuarin e dytë. Për dy të akuzuarit e tjerë të përfshirë në akuzat e ngritura, masat e përcaktuara me fillimin e procedurës kundër tyre janë aktive.

Pas miratimit të akuzave, prokuroria kërkoi bashkimin e procedurës me lëndën “Aditiv”.

