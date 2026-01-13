Rast i rrallë i parlamentit ukrainas gjatë luftës – refuzohet një vendim i Zelenksyt

Rast i rrallë i parlamentit ukrainas gjatë luftës – refuzohet një vendim i Zelenksyt

Deputetët ukrainas sot nuk e miratuan emërimin e ministrit të Mbrojtjes në largim, Denis Shmyhal në postin e ministrit të Energjetikë.

Ky ishte një rast i rrallë i mos miratimit të vendimit të presidentit, Volodymyr Zelensky, i cili po përpiqet të riorganizojë sektorë kyç në një moment kritik të luftës me Rusinë.

Shmyhal, i cili ka qenë kryeministër për pesë vjet dhe vitin e kaluar u transferua në ministrinë e Mbrojtjes, u angazhua nga Zelensky për të drejtuar sektorin e energjisë, i cili po tronditet nga akuza për korrupsion dhe sulme ruse ndaj infrastrukturës.

Ministrja e fundit e energjisë u shkarkua nga detyra vitin e kaluar për shkak të një skandali korrupsioni, në të cilin ishte i përfshirë edhe paraardhësi i saj.

Për emërimin e Shmyhalit ishin të nevojshme 226 vota deputetësh. Vetëm 210 votuan pro, ndërsa deputetët e tre partive opozitare abstenuan, raporton reuters.

Shmuhali u propozua për këtë funksion si pjesë e një riorganizimi të gjerë të qeverisë, në kohën kur Kievi po përballet me shtypje gjithnjë e më të madhe ruse në luftën që muajin e ardhshëm hyn në vitin e pestë.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian

Abdixhiku: Zgjedhja e presidentit vetëm përmes konsensusit të gjerë politik

Abdixhiku: Zgjedhja e presidentit vetëm përmes konsensusit të gjerë politik

Clintonët refuzojnë të dëshmojnë në hetimin e Dhomës së Përfaqësuesve për Epsteinin

Clintonët refuzojnë të dëshmojnë në hetimin e Dhomës së Përfaqësuesve për Epsteinin

BDI: Ali Ahmeti do të merr pjesë në takimin e liderëve

BDI: Ali Ahmeti do të merr pjesë në takimin e liderëve