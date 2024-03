Rashica e Muçi me Beshiktashin humbin derbin ndaj Galatasarayt

Milot Rashica e Ernest Muçi kanë qenë titullar për Beshiktashin që humbi derbin ndaj e Turqisë kundër Galatasarayt me rezultatin 1:0.

Rashica luajti deri në minutën e 80-të kundër ish-skuadrës së tij, në ndeshjen që i takoi javës së 28-të të Superligës turke.

Muçi kompletoi ndeshjen debi që u vendos me autogolin e Al Musratit në minutën e dytë. Galatasaray mbetet në vendi ne parë me 75 pikë, kurse Beshiktashi në vendin e katërt me 46 pikë. Në luftë për titull janë Galta e Fenerbahçe.

