Raportuesi i Parlamentit të BE-së për Turqinë kritikon komentet e von der Leyen që lidhin Turqinë me Rusinë dhe Kinën
Raportuesi i Parlamentit të BE-së për Turqinë, Nacho Sanchez Amor, ka kritikuar komentet e fundit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke theksuar se ishte “gjeopolitikisht e gabuar” të portretizohej Turqia së bashku me Rusinë dhe Kinën si një vend që ndikon në Evropë, transmeton Anadolu.
“Në një fjalim të kohëve të fundit, presidentja von der Leyen e përshkroi Turqinë si një vend që ndikon në Evropë së bashku me Rusinë dhe Kinën. Kjo është krejtësisht në kundërshtim me sinjalet e përsëritura për bashkëpunim më të fortë në siguri dhe mbrojtje dhe është një analizë me të meta gjeopolitike”, tha ai në rrjetin social amerikan X.
Duke folur në një aktivitet që shënonte 80-vjetorin e gazetës Die Zeit në Hamburg, von der Leyen theksoi mbështetjen e saj për zgjerimin e BE-së dhe tha: “Ne duhet të kemi sukses në përfundimin e kontinentit evropian në mënyrë që ai të mos ndikohet nga Rusia, Turqia apo Kina”.