Raportohet se Ronaldo ka arritur në Arabinë Saudite, pranë nënshkrimit me Al-Nassr

Cristiano Ronaldo raportohet se ka arritur në aeroportin e Riyadh në Arabinë Saudite.

Një fotografi e tij po qarkullon nëpër rrjete sociale, me shumë prej tyre që pretendojnë se ylli portugez ka udhëtuar në Arabinë Saudite.

Klubi Al-Nassr është shumë i interesuar për shërbimet e tij dhe i ka ofruar një kontratë shumë të madhe.

Ai pritet të takohet me liderët e Al-Nassr për një marrëveshje eventuale.

🚨 Cristiano Ronaldo has just arrived at Riyadh airport in Saudi Arabia.

He is set to meet the leaders of Al-Nassr. 🇸🇦

✍️ @Santi_J_FM pic.twitter.com/gXVo6EPFCC

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 21, 2022