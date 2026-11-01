Raportohet se Flavio Bolsonaro u largua nga Brazili i shoqëruar nga një ish-agjent i Mossadit
Senatori Flavio Bolsonaro është larguar nga Brazili drejt SHBA-së në një operacion që përfshinte dy furgonë, një avion privat dhe një ish-agjent të shërbimit të inteligjencës izraelite Mossad, i cili dyshohet se e shoqëroi atë, sipas një hetimi të publikuar nga CNN Brasil, transmeton Anadolu.
Bolsonaro, bashkëshortja e tij Fernanda dhe dy vajzat e tyre kaluan të martën me rrugë tokësore në Argjentinë, përmes Urës Ndërkombëtare Tancredo Neves, e cila lidh qytetin Foz do Iguacu në jug të Brazilit me Puerto Iguazu në Argjentinë, raportoi të premten CNN Brasil.
Pamjet e kamerave të sigurisë identifikuan dy furgonë dhe drejtuesit e tyre. Njëri prej tyre ishte një ish-këshilltar bashkiak i qytetit Foz do Iguacu, ndërsa tjetri ishte i biri i tij.
Sipas hetimit, një ish-zyrtar i inteligjencës izraelite, i cili kishte punuar për Mossadin, dyshohet se e shoqëroi Bolsonaron nga kryeqyteti Brasilia drejt Argjentinës.
Agjenti kishte mbërritur në Brazil më 19 tetor dhe më vonë udhëtoi me të njëjtin furgon si senatori, sipas raportimit. Megjithatë, hetimi nuk përcaktoi se çfarë roli, nëse kishte ndonjë, luajti ai në organizimin e operacionit.
Familja hipi në një avion privat Gulfstream G400 në Puerto Iguazu. Avioni, i operuar nga kompania argjentinase e fluturimeve çarter Baires Fly, ndaloi në Guayaquil të Ekuadorit për furnizim me karburant, përpara se të mbërrinte në Aeroportin Ekzekutiv Opa-locka në Majami të mërkurën herët.
CNN Brasil raportoi se operacioni njihej brenda strukturave si “Operacioni Alba” dhe ishte planifikuar para përfundimit të fushatës zgjedhore presidenciale.
Hetuesit brazilianë po shqyrtonin mundësinë e mbështetjes logjistike nga persona të lidhur me qeveritë e presidentit argjentinas Javier Milei dhe presidentit amerikan Donald Trump, thuhet në raportim.
Megjithatë, nuk është konfirmuar ndonjë përfshirje e drejtpërdrejtë e asnjërës prej qeverive në këtë operacion.
Policia Federale e Brazilit tha të mërkurën se nuk kishte gjetur të dhëna për kalimin e Bolsonaros nëpër pikat braziliane të kontrollit kufitar gjatë largimit nga vendi.
Largimi i tij ndodhi pasi gjyqtari i Gjykatës Supreme Federale, Alexandre de Moraes, urdhëroi dorëzimin e pasaportave të tij personale dhe diplomatike, si dhe i ndaloi largimin nga Brazili.
Policia Federale po heton rrethanat e largimit të tij dhe mund t’i kërkojë Gjykatës Supreme të bllokojë pasuritë e tij, përfshirë llogaritë bankare, sipas CNN Brasil.