Raportohet se është arrestuar një drejtor në RMV në momentin kur ishte duke marrë 50 mijë euro ryshfet

Jozyrtarisht, shërbimet për luftimin e krimit të organizuar në Byronë e Sigurisë Publike arrestuan sonte një drejtor aktual të një institucioni shtetëror, të kapur duke kërkuar dhe pranuar një ryshfet prej jo më pak se 50,000 eurosh, raportojnë mediat në gjuhën maqedonase.

Nëse ai veproi vetëm apo kishte një rrjet më të gjerë pas çështjes, do ta tregojë hetimi zyrtar dhe informacioni nga institucionet kompetente.

Sipas informacioneve jozyrtare, bëhet fjalë për drejtorin e Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi, Vase Anakiev. Ai u bë drejtor i këtij institucion në vitin 2024.

Ky veprim është pjesë e vendosmërisë për të luftuar korrupsionin pa dallim dhe në mënyrë të paanshme, i informuar jozyrtarisht nga organet që zbatojnë veprimin.

