Raportohet për një sulm të ri SHBA-Izrael pranë centralit bërthamor në Bushehr

Raportohet për një sulm të ri SHBA-Izrael pranë centralit bërthamor në Bushehr

Një sulm i ri nga SHBA-ja dhe Izraeli në mbrëmje ka goditur zonën pranë centralit bërthamor Bushehr në Iran, transmeton Anadolu.

Duke cituar Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit, agjencia shtetërore e lajmeve IRNA tha se një projektil goditi zonën e objektit bërthamor në qytetin jugor Bushehr rreth orës 21:08.

Agjencia e përshkroi sulmin si pjesë e “veprimeve armiqësore” të vazhdueshme nga SHBA-ja dhe Izraeli.

Raportet fillestare thanë se nuk janë raportuar viktima apo dëme dhe se të gjitha pjesët e objektit bërthamor mbeten të paprekura.

Ky është sulmi i dytë pranë këtij objekti bërthamor në ditët e fundit, pasi një sulm i ngjashëm ndodhi më 17 mars, pa shkaktuar dëme apo të lënduar.

SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani mbi 1.340 persona, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.

