Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran
Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA, njoftoi të martën se numri i të vdekurve nga protestat në Iran është rritur në 2.550, përfshirë 2.403 protestues dhe 147 personel sigurie dhe mbështetës të qeverisë, transmeton Anadolu.
Në ditën e 17-të të protestave mbarëkombëtare në Iran, janë regjistruar 614 tubime proteste në 187 qytete, duke mbuluar të 31 provincat në vend, sipas të dhënave të përpiluara nga HRANA.
HRANA raportoi një total prej 18.434 arrestimesh, 1.134 raste të lëndimeve të rënda dhe 97 raste të rrëfimeve të detyruara në transmetim.
Megjithatë, nuk ka një shifër zyrtare gjithëpërfshirëse për viktimat gjatë këtyre protestave.
Ndërprerja e komunikimit në vend mbetet në fuqi, duke arritur në 132 orë pa internet, raportoi Netblocks të mërkurën.
Irani është tronditur nga valë protestash që nga muaji i kaluar, duke filluar më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e atyre që i përshkruajnë si “protestues të armatosur”, të cilët kanë kryer disa sulme në vende publike në të gjithë vendin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se SHBA-të janë të përgatitura të ndërmarrin “masa shumë të forta” nëse raportet se Irani planifikon të ekzekutojë protestuesit rezultojnë të sakta.
Komentet e Trumpit erdhën pasi ai u pyet për vërejtjet që ai postoi më parë në kompaninë e tij të mediave sociale Truth Social, duke thënë: “Ndihma është në rrugë e sipër”.
“Epo, ka shumë ndihmë në rrugë e sipër, dhe në forma të ndryshme, duke përfshirë ndihmën ekonomike… Ne e nxorëm Iranin nga biznesi me kapacitetin e tij bërthamor”, tha ai, duke iu referuar sulmeve të SHBA-së në objektet bërthamore iraniane në qershor të vitit të kaluar.
– Kina kundërshton “ndërhyrjen e jashtme”
Kina të mërkurën përsëriti mbështetjen e saj për Iranin dhe tha se shpreson që qeveria iraniane dhe populli i saj “do të kapërcejnë vështirësinë aktuale dhe do të ruajnë stabilitetin në vend”.
“Në të njëjtën kohë, ne kundërshtojmë ndërhyrjen e jashtme në punët e brendshme të vendit dhe nuk miratojmë përdorimin ose kërcënimin e përdorimit të forcës në çështjet ndërkombëtare”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning.
“Shpresojmë që të gjitha palët të mund të bëjnë më shumë gjëra që çojnë në paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme”, tha Mao.