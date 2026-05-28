Raporti: Trump ka kërcënuar 15 vende në dy mandate e tij
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi, la të hapur mundësinë e sulmit, ose në fakt sulmoi 15 vende gjatë dy mandateve të tij në detyrë, afërsisht një në çdo 13 vende në botë, sipas një raporti të CNN.
Trump shtoi Omanin në atë listë të mërkurën, duke paralajmëruar se vendi mund të përballet me veprime ushtarake amerikane nëse përpiqet të kontrollojë Ngushticën e Hormuzit së bashku me Iranin, thuhet në raport.
“Omani do të sillet njësoj si të gjithë të tjerët, ose do të na duhet t’i hedhim në erë”, tha Trump gjatë një takimi të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë.
Vërejtjet dukeshin se u bënë rastësisht, dhe jo si pjesë e një njoftimi formal politik, por ato përputhen me një model më të gjerë në politikën e jashtme të Trump, në të cilën kërcënimet me forcë janë bërë një tipar i përsëritur, vuri në dukje raporti.
Omani është të paktën vendi i 15-të që Trump ose ka kërcënuar se do ta sulmojë, ose ka refuzuar ta përjashtojë mundësinë e sulmit, ose e ka sulmuar në të vërtetë gjatë presidencës së tij.
Pothuajse të gjitha këto raste kanë ndodhur në 16 muajt e parë të mandatit të tij të dytë, megjithëse disa përfshijnë të dy mandatet.
Deri më tani këtë mandat, Trump ka nisur sulme në shtatë vende: Iran, Irak, Nigeri, Somali, Siri, Venezuelë dhe Jemen. Disa nga këto vende u shënjestruan edhe gjatë mandatit të tij të parë.
Ky total nuk përfshin sulmet ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor, të cilat kanë synuar gati 60 anije dhe kanë vrarë më shumë se 190 persona, thuhet në raport.
Trump gjithashtu ka kërcënuar ose e ka lënë të hapur mundësinë e sulmeve kundër të tjerëve gjatë mandatit të tij aktual, duke përfshirë Kanadanë, Kolumbinë, Kubën, territorin danez të Groenlandës, Meksikën, Panamanë dhe Omanin, shtoi ajo.
Gjatë mandatit të tij të parë, ai kërcënoi gjithashtu Meksikën dhe Korenë e Veriut.
Kërcënimet dhe sulmet ajrore ndryshojnë në natyrë. Disa prej tyre, përfshirë sulmet ajrore në Irak, kishin për qëllim vetëm objektivat terroriste dhe jo qeverinë e vendit. Kërcënime të tjera ishin më pak të drejtpërdrejta, me Trumpin që thjesht refuzonte të përjashtonte veprimin ushtarak.
Megjithatë, shifrat tregojnë se sa shpesh Trump e ka përmendur mundësinë e përdorimit të forcës.
Sipas raportit, vendet që ai ka kërcënuar ose sulmuar përbëjnë rreth një në çdo 11 persona në botë, që do të thotë se një pjesë e konsiderueshme e popullsisë globale ka pasur arsye për të marrë në konsideratë mundësinë e veprimeve ushtarake të SHBA-së nën Trumpin.
Lindja e Mesme ka qenë një fokus i veçantë. Trump tani ka kërcënuar ose synuar pesë vende në rajon: Iranin, Irakun, Omanin, Sirinë dhe Jemenin.
Raporti vuri në dukje se kërcënimet dhe sulmet e tij kanë mbuluar gjithashtu katër nga gjashtë kontinentet më të populluara të botës: Afrikën, Azinë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut.
Ai gjithashtu teknikisht ka kërcënuar një vend evropian, Danimarkën, duke diskutuar mundësinë e marrjes së Groenlandës, një territor danez në Amerikën e Veriut.
Në disa raste, komentet e Trump kanë shkuar përtej kërcënimeve ushtarake dhe kanë shkuar në zgjerim të mundshëm territorial.
Nga 15 vendet që ai ka kërcënuar ose sulmuar, pesë janë identifikuar nga Trump si shtesa të mundshme në Shtetet e Bashkuara ose objektiva për kontrollin e SHBA-së: Kanadaja, Kuba, Groenlanda, Panamaja, konkretisht Kanali i Panamasë, dhe Venezuela.