Raporti midis së shkuarës, të tashmes dhe së ardhmes në dosjet e Sigurimit të Shtetit

Rikthimi në pushtet i PPSH me emër të ri (1997), riktheu edhe kuadrot dhe oficerët operativë të Sigurimit të Shtetit në strukturat e regjimit dhe dëboi anëtarët nga radhët e “kontingjenteve armike” dhe përkrahësve të opozitës. Një lloj ekuilibri u rivendos pas vitit 2005, por me rikthimin e PS në pushtet, administrata publike u mbush e tëra me anëtarë e patronazhistë të PS, një lloj agjenture shumë më agresive se Sigurimi i Shtetit.

Shkruan: Xhafer SADIKU, Tiranë

Veprimtaria e Sigurimit të Shtetit ka qenë ndër temat më të diskutuara pas rënies së regjimit komunist. Mirëpo, duket se aktorë dhe faktorë që kërkojnë hapjen e dosjeve nuk fokusohen në tërësi për zbardhjen e veprimtarisë së Sigurimit të Shtetit, por vetëm mbi njërin element të tyre, në publikimin e emrave te ish bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit. Që në fillim duhet thënë se një qasje e tillë, nuk zgjidh problematikën që Sigurimi ka shkaktuar, nuk zbardh krimet e tij, nuk i shërben rehabilitimit të viktimave, as zbutjes së konflikteve politike të ditës dhe as të ardhmes.

Pa njohur në tërë përmasat funksionimin e Sigurimit të Shtetit, veprimtarinë e tij në drejtim të qytetarëve, krimet e kryera dhe subjektet e përfshira, çdo nismë në këtë drejtim do të ishte për konsum politik dhe jo produktive. Për të analizuar sa thamë më sipër, po hedhim një vështrim të shkurtër mbi Sigurimin e Shtetit.

Sigurimi i Shtetit, armë e Partisë Komuniste për ruajtjen e pushtetit

Pa bërë ndonjë histori të Sigurimit të Shtetit, duhet theksuar se Sigurimi i Shtetit u krijua si organ i Partisë Komuniste (PKSH-PPSH), që punonte për partinë, me njerëz të partisë dhe nën drejtimin e partisë. Sigurimi i Shtetit përbëhej nga punëtorët legalë, sipas një hierarkie të caktuar: që nga punëtori operativ (oficerët legalë) në zonat e vendit, në seksionet e Sigurimit në degët e punëve të brendshme të rretheve dhe deri në Drejtorinë e Sigurimit të Shtetit. Ata drejtonin rrjetin agjenturor sipas kompetencave territoriale dhe lëndore që u ishin caktuar. Arma kryesore në duart e Sigurimit të Shtetit ishte rrjeti i tij agjenturor që përbëhej nga bashkëpunëtorët ilegalë: informatorët, agjentët, rezidentët dhe strehuesit.

Veprimtarinë e Sigurimit të Shtetit gjatë periudhës së regjimit komunist mund ta ndajmë në disa faza, sipas raportit që kishte udhëheqja e regjimit me shtetet e kampit socialist. Kështu, deri në 1948 kur regjimi zbatoi modelin jugosllav, Sigurimi i Shtetit mori modelin e OZNA-UDB. Sigurimi vepronte pa një ligj organik, madje deri në gjysmën e dytë të vitit 1948 për Sigurimin nuk kishte asnjë platformë. Gjithë veprimtaria e tij bazohej mbi vullnetin e drejtuesve të Sigurimit, sipas udhëzimeve të ministrit të Punëve të Brendshme që ishte njëkohësisht sekretar për kuadrin i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Gjatë atyre viteve rrjeti i bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit përbëhej nga besnikë të partisë, ndërsa rezidentët e tij nëpër zona ishin nga komunistët e vijës së ashpër. Rezidentët e Sigurimit të viteve të para do të ishin njerëzit më të pushtetshëm gjatë tërë periudhës së regjimit komunist.

Deri në kongresin e parë të saj (nëntor 1948), Partia Komuniste e Shqipërisë vepronte e fshehur pas Frontit Demokratik dhe anëtarët e saj furnizonin me informacione Sigurimin e Shtetit. Pas kongresit të parë, kur ndryshoi edhe emrin në Partia e Punës së Shqipërisë, ajo i dha vetes rolin udhëheqës të shtetit dhe shoqërisë. Anëtarët e saj filluan të urrenin oficerët e Sigurimit, për poshtërimin që u kishin bërë kur ishin informatorë të tyre. Sigurimi u përfshi nga kriza e mungesës së informacionit, por, nëpërmjet një rezolucioni, udhëheqja e Partisë i detyroi përsëri anëtarët e saj të bashkëpunonin me Sigurimin e Shtetit, sipas postulatit: çdo komunist, një çekist.

Lufta e klasave mbi sistemin e biografive

Një nga llojet e punës së Sigurimit të Shtetit ishte bërja e biografive, mbledhja e materialeve mbi biografinë, qëndrimin e elementëve që përpunoheshin, të farefisit të tyre dhe të personave të tjerë që paraqisnin interes për organet e Sigurimit. Bashkëpunëtorët sekretë që përdoreshin për biografitë rekrutoheshin mbi baza vullnetare nga radhët e komunistëve dhe nga ata që Partia i konsideronte “patriotë të sprovuar”.

Ata që i konsideronte kundërshtarë, Sigurimi i listoi në regjistrin e kontingjenteve dhe në mbledhjet e popullit, në lagjet e qyteteve e ndërmarrjeve, u lexua biografia e tyre me qëllim që populli t’i njihte dhe të ushtronte mbi ta luftën e klasës dhe kontrollin nëpërmjet vijës së masave. Me përjashtime të rralla, shumica e tyre u dëbua nga qytetet për në fshatrat e tyre të origjinës.

Me sistemin e biografive, Partia e Punës së Shqipërisë, nëpërmjet Sigurimit të Shtetit, krijoi praktikisht tre grupe të mëdha shoqërore:

Grupi i parë, që sundonte vendin, përbëhej prej besnikëve të regjimit, anëtarëve të Partisë dhe të afërmve të tyre. Nga ky grup merreshin kuadrot drejtuese të regjimit dhe oficerët e Sigurimit të Shtetit. Ata arsimoheshin në shkollat më të mira dhe gëzonin privilegjet e pushtetit, si dhe pozitat më të larta në administratën shtetërore, në Sigurimin e Shtetit dhe prokurori e gjykata.

Grupi i dytë ishte i përbërë prej shtresave të gjëra të popullit. Nga ky grup merreshin kryesisht specialistët për sektorë të ndryshëm të ekonomisë, organizatave të masave dhe strukturave lokale të regjimit.

Grupin i tretë e përbënin 34 kategori shoqërore, që Sigurimi i Shtetit i kishte regjistruar si kontingjente armike dhe shumica e të afërmve të tyre. Ky grup nuk kishte të drejtë për të studiuar në arsimin e lartë. Me platforma politike i ndalohej të punonte në administratën shtetërore, me përjashtim të atyre që regjimi i kishte rehabilituar për interesat e tij. Të listuarit, si kontingjente, punonin në punët e rënda të krahut dhe si barinj.

Nga përkatësia në secilin grup, Sigurimi i Shtetit zgjidhte elementë për rrjetin agjenturor dhe pozicionin e tyre sipas platformës politike, aftësive dhe karakterit të secilit.

Nga grupi i parë, nga radhët e komunistëve dhe të njerëzve të besuar të regjimit, rekrutoheshin mbi baza vullnetare e “patriotike” rezidentët që mbanin në lidhje disa informatorë të agjenturës masive. Nga ky grup rekrutoheshin edhe strehuesit që vinin në shërbim të Sigurimit ambientet e tyre, ku takoheshin punëtorët operative me rrjetin e tyre të bashkëpunëtorëve.

Në grupin e dytë rekrutoheshin në masë informatorët, të cilët përdoreshin për dhënie informacioni, pavarësisht se kush ishte ai që e thoshte shprehjen “armiqësore”. Shumica e tyre rekrutohej mbi baza vullnetare, por kishte të rekrutuar me material shtrëngues e që përdoreshin edhe në rolin e agjentit.

Në grupin e tretë rekrutoheshin me material shtrëngues me vlerën e provës për në gjykatë, i cili do ta mbante të lidhur të rekrutuarin nga frika e dënimit. Ata përbënin pakicën dhe rekrutoheshin në cilësinë e agjentit, për t’i përdorur kundër atyre që Partia i kishte listuar si armiq, si dhe miqve të tyre që i përpunonte. Kjo kategori kishte mundësi të afroheshin me kontingjentet pasi që gëzonin besimin e tyre si “elementë armiq”.

Sipas kësaj ndarjeje, përcaktohej edhe goditja e Sigurimit të Shtetit. Për grupin e parë, goditjet ishin të rralla dhe bëheshin vetëm me miratim të udhëheqjes së regjimit dhe strukturave të tij në rrethe. Kur kishte të dhëna për ta, ata këshilloheshin, ndërsa të tjerët për të njëjtat të dhëna demaskoheshin ose burgoseshin.

Për grupin e dytë, për të dhëna të njëjta ata regjistroheshin si kontingjente, demaskoheshin dhe, në raste të përpunimit aktiv, arrestoheshin, demaskoheshin ose rekrutoheshin.

Ata që ishin listuar në regjistrin e kontingjenteve me informacionin më të parë kundër tyre, Sigurimi i merrte në përpunim agjenturor. Në përfundim, ata dënoheshin ose demaskoheshin dhe në raste kur kishin karakter të dobët, rekrutoheshin me material shtrëngues. Statistikat e Sigurimit të Shtetit, dokumentet e Partisë së Punës së Shqipërisë dhe studimi i organigramës së shtetit komunist japin një panoramë të qartë për sa më sipër. Varësisht nga përkatësia në secilin grup shoqëror, ishte paracaktuar edhe jeta e secilit qytetar dhe e ardhmja e tij.

Me institucionalizimin e luftës së klasave dhe ndarjen e shoqërisë, anëtarët e partisë kishin vështirësi për t’u afruar me “armikun e brendshëm”, pasi nuk ishin më të besueshëm prej njerëzve. Duke zbatuar luftën e klasës kundër kundërshtarëve realë apo të supozuar të saj, Partia udhëzoi që Sigurimi i Shtetit të depërtonte në radhët e “armikut të brendshëm”, “për t’i vrarë me dorën e tyre”. Për këtë qëllim, Sigurimi rekrutoi informatorë me material shtrëngues nga radhët e tyre.

Duke filluar nga gjysma e dytë e viteve 1960-të dhe deri në fund të viteve 1970-të, Partia urdhëroi zbatimin e vijës së masave, nëpërmjet së cilës mbështetësit e regjimit mbanin nën kontroll kontingjentet e listuara, kundër të cilëve zhvillohej lufta e klasës. Ato furnizonin me informacion kundër tyre Sigurimin e shtetit. Informacioni që merrte Sigurimi nga populli ishte i madh, më shumë tendencioz dhe i padobishëm e ordiner.

Rënia e sistemit komunist dhe raporti i grupeve shoqërore me realitetin e ri

Në gjysmën e dytë të dhjetëvjeçarit të fundit të regjimit komunist, Partia e Punës së Shqipërisë e zbuti disi luftën e klasës në krahasim me periudhat e mëparshme. Sigurimi i Shtetit që zbatonte udhëzimet e Partisë, e uli numrin e arrestimeve, por shtoi numrin e demaskimeve dhe këshillimeve. Gjithashtu, u zgjerua ndjeshëm rrjeti dhe u shtua numri i kontingjenteve dhe kontrolli i tyre.

Në raportet e Sigurimit të Shtetit të fundit të viteve 1980, janë të dhëna të plota për pakënaqësinë e popullit të shprehura në forma të ndryshme. Ato sollën edhe revoltën e janarit, korrikut, dhjetorit 1990 dhe shkurtit 1991.

Ajo që vërehet në ato revolta ishte një lloj bashkimi i popullit të vuajtur me kontingjentet e shpallura armike nga PPSH dhe Sigurimi i Shtetit, kundër nomenklaturës së regjimit dhe pjesës së privilegjuar të PPSH. Nga këto dy shtresa të mëdha u krijua partia e parë opozitare mbi të cilën do të sulej me ashpërsi edhe propaganda përçarëse e regjimit të PPSH-PS, me pasoja që tashmë dihen dhe përjetohen me tërë përmasat edhe sot. Shumë nga bashkëpunëtorët e Sigurimit të atyre viteve kaluan në media dhe udhëheqin luftën në favor të regjimit të sotëm.

Problemet që lindin në shoqëri me të drejtën dhe moralin

Pas vitit 1992, qeveria jokomuniste nxori një sërë aktesh që synonin ndryshimin e raporteve të vendosura nga PPSH dhe Sigurimi i Shtetit dhe vënien e raporteve të barabarta të qytetarëve me shoqërinë, si dhe të drejtave të shtetasve në raport me organet shtetërore e pjesëmarrjen e tyre në to. U eliminuan ndarjet e vendosura nga regjimi komunist mbi “kontingjentet armike”, ata u mbështetën me bursa studimi dhe u punësuan në të gjithë sektorët e administratës shtetërore, në sistemin e drejtësisë dhe u përfaqësuan deri në nivelet e larta të sistemit politik. U nxorën akte që ndalonin persekutorët e regjimit komunist dhe të Sigurimit të Shtetit në organet vendimmarrëse dhe urdhërdhënëse. Për krimet e kryera, u dënuan shumë nga kuadrot e regjimit komunist dhe sidomos të Sigurimit të Shtetit dhe prokurorisë.

Rikthimi në pushtet i PPSH-së me emër të ri (1997), i riktheu edhe kuadrot dhe oficerët operativë të Sigurimit të Shtetit në strukturat e regjimit dhe dëboi anëtarët nga radhët e “kontingjenteve armike” dhe përkrahësve të opozitës. Një lloj ekuilibri u rivendos pas vitit 2005, por me rikthimin e PS në pushtet, administrata publike u mbush e tëra me anëtarë e patronazhistë të PS, një lloj agjenture shumë më agresive se Sigurimi i Shtetit.

Në këto kushte, lufta politike me dosjet e Sigurimit të Shtetit është në funksion të këtij regjimi. Publikimi i emrave të bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit nuk sjell asnjë ndryshim në rehabilitimin e viktimave dhe në pafajësinë e tyre. Ajo nuk u sjell dobi as qytetarëve në përgjithësi dhe as të përndjekurve politikë në veçanti, për disa arsye:

Së pari, përfshirja e emrave të BP të Sigurimit lë jashtë vëmendjes strukturat legale të Sigurimit të Shtetit, pikërisht ato që hapnin dosjet për qytetarët, merrnin vendime për përpunimet, që bënin planet e masave, hartonin vijat e sjelljes, organizonin demaskime, drejtonin përpunime dhe propozonin arrestime.

Së dyti, përfshirja e emrave në listën e bashkëpunëtorëve nuk i bënte ata doemos fajtorë. Madje, vetë drejtuesit e Sigurimit e konsideronin një bashkëpunëtor si të korruptuar, vetëm kur nga të dhënat e tij personi që përpunohej, arrestohej dhe dënohej. Duke iu referuar dokumentacionit dhe statistikave me burim Sigurimin e shtetit, vetëm pakica e bashkëpunëtorëve rezultonte e tillë.

Publikimi i të gjithë emrave të bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit do të denigronte ata që nuk kanë sjellë pasoja dhe do të mbronte të tjerët që kanë dëmtuar shumë njerëz të pafajshëm me informacionet e tyre të rreme.

Së treti, më 1991 rrjeti i bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit u selektua dhe pjesa më aktive, më e arsimuar dhe më e aftë u vu në lidhje të Shërbimit Informativ. Nuk është as e drejtë dhe as e moralshme që një pjesë të mbahet në shërbim dhe pjesa tjetër të denigrohet. Duke publikuar emrat e bashkëpunëtorëve në mënyrë selektive, shkelen parimet e barazisë së shtetasve para ligjit dhe nuk zbatohet ligji njëjtë për të gjithë.

Si përfundim

Mënyra për të njohur të vërtetën e veprimtarisë së Sigurimit të Shtetit është studimi dhe njohja e veprimtarisë së tij, në të gjitha përmasat. Duke studiuar dosjet e përpunimit, grumbullohet material me vlerë juridike, për t’i paraqitur si prova në gjykatë, për të kërkuar rishikimin e vendimeve gjyqësore, dhënien e pafajësisë dhe vënien në vend të drejtësisë. Prokurori i Përgjithshëm duhet të administrojë dosjet e përpunimit aktiv dhe. kur është e nevojshme, edhe dosjet e kontrollit operativ për t’i pasur si provë, për të kërkuar tërheqjen e akuzës që u është bërë në emër të shtetit.

Në dosjet e përpunimit duket roli i punëtorëve legalë, oficerëve operativë të Sigurimit të Shtetit, me planet e punës, detyrat e ngarkuara agjenturës dhe vijën e sjelljes për çdo person të vënë në përpunim, të arrestuar dhe dënuar.

Në ato dosje janë pseudonimet e bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit dhe nëpërmjet informacioneve të dhëna dallohen se cilët kanë qenë më aktivët në dëmtimin e personave që përpunonin. Duke llogaritur numrin e të dënuarve politikë dhe atë të bashkëpunëtorëve që i kanë përpunuar, numri i këtyre të fundit është i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm që kanë qenë të regjistruar si të tillë. Duhet theksuar se jo të gjithë bashkëpunëtorët që Sigurimi drejtonte kundër një personi që përpunonte ishin entuziastë në rolin e caktuar.

Duke studiuar kartelat e regjistrimit të kontingjenteve “armike”, duhet të publikohen emrat e personave që Sigurimi i Shtetit i ka regjistruar ne regjistrin e kontingjenteve dhe regjimi u mohoi të gjitha të drejtat, pa qenë fajtorë për asgjë. Kanë qenë dhjetëra mijëra qytetarë të pafajshëm, të cilëve duhet t’u kërkohet falje.

Një numër i madh dosjesh përpunimi që nuk përfunduar me arrestime dhe dënime janë asgjësuar. Duhet publikuar lista e dhjetëra mijëra personave që janë përpunuar nga Sigurimi, sipas procesverbaleve të asgjësimit.

Kontingjentet e listuara nga Sigurimi i Shtetit si armike dhe pjesa më e madhe e grupit të dytë, të përshkruar si më sipër, që janë shtyllat e opozitarizmit, janë nën shtypjen e PPSH-PS, e cila zhvillon luftën e klasës nëpërmjet strukturave të shtetit dhe kontrollin agjenturial-operativ, nëpërmjet patronazhistëve, një agjenturë më agresive se ajo e Sigurimit të Shtetit, që vepron brenda shoqërisë shqiptare dhe tërë administratën e shtetit.

Përdorimi nga Partia Socialiste, si trashëgimtare e PPSH, i dosjeve të Sigurimit të Shtetit për qëllime politike dhe në mënyrë të diferencuar, është e pamoralshme dhe në kundërshtim me parimet e drejtësisë. Ajo synon të transferojë fajin nga autorët që janë kontingjente të saj, tek viktimat. Nga ana tjetër, entuziazmi për hapjen e dosjeve nga disa deputetë të opozitës nga kategoria e kontingjenteve dhe bashkëpunimi me socialistët për këtë proces, tregon naivitet politik dhe mosnjohje të së shkuarës dhe realitetit.

Raportin e drejtë midis së shkuarës, të tashmes dhe së ardhmes nuk e vendos publikimi i listës së ish bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit, por rehabilitimi gjyqësor i viktimave të Sigurimit të Shtetit dhe kërkimi i faljes nga PS si trashëgimtare e partisë shtet-PPSH për terrorin e luftës së klasave dhe vijës së masave. Provat për këtë ndodhen në fondin 14/APOU dhe në dosjet e përpunimeve të Sigurimit të Shtetit.

Në luftën e ashpër midis vlerave të njerëzve të ndershëm dhe dinjitozë nga njëra anë dhe antivlerave të strukturave të regjimit komunist të PPSH-PS dhe Sigurimit të Shtetit nga ana tjetër, triumfuan të parët. Triumfuan, ndonëse me një çmim të lartë. Ishte çmimi që ata i paguan Dinjitetit dhe Lirisë.