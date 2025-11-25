Raporti i OKB-së: Një grua vritet nga partneri ose i afërmi i saj çdo 10 minuta
Pesëdhjetë mijë gra dhe vajza u vranë nga të afërmit e tyre në vitin 2024, me fjalë të tjera, një grua humbi jetën çdo dhjetë minuta, tregojnë shifrat e publikuara nga OKB-ja sot, duke denoncuar mungesën e “progresit të vërtetë” në luftën kundër femicidit.
Vitin e kaluar, 83,000 gra dhe vajza u bënë viktima të vrasjeve të qëllimshme në të gjithë botën.
Nga këto, 60% u vranë nga partneri i tyre ose një anëtar i familjes, thotë një raport i përpiluar nga UN Women dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara për Kontrollin e Drogave dhe Parandalimin e Krimit, i publikuar në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave.
Rreth 50,000 gra dhe vajza u vranë ose nga partneri i tyre ose nga një i afërm i ngushtë (babai, xhaxhai, vëllai, madje edhe nëna). Me fjalë të tjera, 137 u vranë çdo ditë, ose një çdo dhjetë minuta.
Ky vlerësim, bazuar në një analizë të statistikave nga 117 vende, është më i ulët se ai i vitit 2023 (51,100), por “ndryshimi nuk tregon një rënie të vërtetë”, sipas raportit, i cili ia atribuon ndryshimin thjesht vendeve të ndryshme që mbajnë statistika në mënyra të ndryshme.
Përkundrazi, ankohen dy agjencitë e OKB-së, shifrat “mbeten të pandryshuara, pavarësisht viteve të angazhimeve globale”.
Femicidi vazhdon të marrë jetën e dhjetëra mijëra grave dhe vajzave në mbarë botën çdo vit, “pa asnjë shenjë të vërtetë përmirësimi” – dhe “shtëpia mbetet vendi më i rrezikshëm për gratë dhe vajzat” në rrezik.
Edhe pse gratë përbënin vetëm 20% të viktimave të vrasjeve në mbarë botën në vitin 2024, 60% u vranë në hapësira private, ndërsa vetëm 11% e vrasjeve të meshkujve u kryen në ambiente të tilla.
Ndërkohë që asnjë rajon i botës nuk është i lirë nga problemi, numri më i lartë i viktimave të femicidit nga populli i tyre u regjistrua përsëri në Afrikë (afërsisht 22,000).
“Femicidi nuk ndodh nga askundi. Është pjesë e një cikli dhune që mund të fillojë me kontroll shtrëngues, kërcënime ose ngacmime, përfshirë edhe në botën dixhitale”, komenton Sarah Hendrix, drejtoreshë e politikave në UN Women, në një njoftim për shtyp që shoqëron raportin.
Teksti vëren se zhvillimi i teknologjive të caktuara jo vetëm që ka përkeqësuar dhunën ndaj grave, por ka krijuar edhe lloje të reja të saj, të tilla si publikimi i imazheve dhe të dhënave pa pëlqimin e tyre dhe shpërndarja e videove të njohura si “deepfakes”, të krijuara me mjete të inteligjencës artificiale.
Dhuna online “nuk kufizohet vetëm në hapësirën kibernetike. Mund të ketë dobësim të mashkullorisë jashtë botës dixhitale dhe, në rastet më të këqija, dëme fatale, madje edhe vrasje të grave (…) Për të parandaluar këto vrasje, është e nevojshme të miratohen ligje që do të njohin format e ndryshme të dhunës që vuajnë gratë dhe vajzat, online dhe offline, dhe do t’i mbajnë autorët përgjegjës, përpara se të bëhen vrasës”, këmbënguli Sarah Hendrix.