Raporti i OBSH: Më shumë se 10 mijë fëmijë në Gaza kanë mbetur të lënduar
Gati 42,000 palestinezë në Gaza kanë pësuar lëndime që “ua ndryshojnë jetën”, rreth një e katërta e të cilëve janë fëmijë, thotë Rik Peeperkorn, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për territorin e pushtuar palestinez.
Peeperkorn u tha gazetarëve gjatë një takimi informues të OKB-së se organizata ka numëruar gjithsej 167,000 persona të plagosur në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, në përputhje me vlerësimet e mëparshme të OBSH-së.
Më shumë se 5,000 palestinezë janë përballur me amputime, tha Peeperkorn, me 22,000 lëndime në krahë dhe këmbë, më shumë se 2,000 lëndime të palcës kurrizore dhe 1,300 lëndime të trurit të regjistruara gjithashtu.
Ndërkohë, sistemi shëndetësor i Gazës po luhatet në “prag të kolapsit”, tha përfaqësuesi i OBSH-së, me më pak se 14 nga 36 spitalet e Gazës që mbeten “minimalisht” funksionale.
Më shumë se 90 përqind e stafit të Spitalit al-Shifa kanë ikur gjithashtu gjatë ofensivës aktuale të Izraelit në Qytetin e Gazës. “Nuk mund ta quash as repart traumash”, tha Peeperkorn.
Për më tepër, OBSH-ja përballet me “mungesa në rënie të shpejtë të materialeve thelbësore si garza” dhe materialeve për transfuzionet e gjakut, duke përfshirë përbërjet dhe qeset e gjakut. “OBSH-ja i ka siguruar ato, por aktualisht kemi vështirësi ta fusim sepse shumë nga hyrjet janë aktualisht të mbyllura”, tha ai.