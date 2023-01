Raporti i frikshëm i FMN: Gjysma e Bashkimit Evropian dhe një e treta e botës përballen me recesion në vitin 2023

Për një të tretën e ekonomisë globale, viti 2023 do të jetë një vit i vështirë pasi motorët kryesorë të rritjes globale si SHBA, Evropa dhe Kina do të përballen me një tkurrje të ekonomisë, sipas raportit të FMN-së.

Viti i ri do të jetë “më i ashpër se viti që lëmë pas”, ka deklaruar drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjatë një interviste për mediat.

Ekonomitë në mbarë botën janë nën presion nga lufta në Ukrainë, rritja e normave të interesit dhe çmimeve, si dhe rastet e COVID-19 në Kinë, të cilat gjithashtu kanë ngadalësuar prodhimin.

Si rezultat, në tetor FMN uli perspektivën e saj për rritjen ekonomike globale në vitin 2023.

“Ne presim që një e treta e ekonomisë botërore të jetë në recesion. Edhe vendet që nuk janë në recesion, do të ndihej si një recesion për qindra miliona njerëz”, është shprehur Georgieva.

Gjysma e Bashkimit Europian do të jetë në recesion

FMN po ashtu ka deklaruar se “gjysma e Bashkimit Evropian do të jetë në recesion vitin e ardhshëm” ku përmendi vendosmërinë e Evropës për t’u bërë e pavarur nga energjia ruse, pavarësisht se duhet të përballet me atë që mund të jetë një dimër i vështirë, një rritje e çmimeve të energjisë.

Një fillim i vështirë për Kinën

Georgieva paralajmëroi se Kina, ekonomia e dytë më e madhe, do të ketë një fillim të vështirë të vitit 2023.

“Për dy muajt e ardhshëm, do të ishte e vështirë për Kinën, dhe ndikimi në rritjen kineze do të ishte negativ dhe ndikimi në rritjen globale do të jetë negativ”, tha ajo.

Ekonomia e SHBA-së “më elastiku”

Ndërkohë, ekonomia e SHBA po qëndron e ndarë dhe mund të shmangë tkurrjen e drejtpërdrejtë që ka të ngjarë të godasë deri në një të tretën e ekonomive të botës.