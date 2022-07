Raporti i Eurostat: Inflacioni në BE arrin në nivel të ri rekord

Norma vjetore e inflacionit në BE dhe eurozonë arriti nivele të reja rekord në qershor, e nxitur nga rritja e vazhdueshme e fortë e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve, tregoi një raport i Eurostat të martën. Norma vjetore e inflacionit në BE, e matur me indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit (IHÇK), arriti në 9.6 për qind rekord në qershor, duke u rritur me 0.8 pikë përqindjeje krahasuar me muajin e kaluar, sipas të dhënave të Entit Evropian të Statistikave.

Në eurozonë është rritur me gjysmë pikë përqindjeje, në 8.6 për qind, duke arritur një nivel të ri më të lartë që nga grumbullimi i të dhënave. Në qershor të vitit të kaluar, çmimet e konsumit në nivel të BE-së u rritën me 2.2 për qind në bazë vjetore dhe me 1.9 për qind në Eurozonë.

Norma rekorde e inflacionit reflekton në masë të madhe një rritje të mëtejshme të çmimeve të energjisë, me 42 për qind në fushën e aplikimit të monedhës së përbashkët evropiane. Edhe çmimet e ushqimeve u rritën sërish me 11.2 për qind krahasuar me qershorin e vitit të kaluar.

Inflacioni vjetor u përshpejtua në 25 vende anëtare të BE-së, përfshirë Kroacinë, dhe u ngadalësua vetëm në Gjermani dhe Holandë, tregoi raporti.

Në qershor, numri i vendeve të BE-së me norma vjetore dyshifrore u dyfishua, kështu që 25 vende shënuan rritje të çmimeve prej 10 për qind ose më shumë dhe Kroacia iu bashkua atyre.

Ritmet më të larta të rritjes së çmimeve të konsumit u regjistruan sërish nga vendet baltike – Estonia me 22 për qind, Lituania 20.5 për qind dhe Letonia 19.2 për qind.

Në Gjermani çmimet u rritën 8.2 për qind në qershor krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke treguar rritje më të ngadaltë se në maj, kur u rritën me 8.7 për qind. Italia, ekonomia e tretë e Eurozonës, kishte rritje të çmimeve të konsumit prej 8.5 për qind, afër mesatares së Eurozonës.

Irlanda, nga ana tjetër, me një normë inflacioni vjetor prej 9.6 për qind, është e barabartë me mesataren e BE-së.

Në Kroaci, inflacioni vjetor i çmimeve të konsumit, arriti një rekord prej 12.1 për qind në qershor. Në maj ishte 10.7 për qind, ndërsa në qershor të vitit të kaluar ishte 2.2 për qind.

Më afër Kroacisë në qershor të këtij viti ishin Greqia, me inflacion vjetor prej 11.6 për qind dhe Hungaria dhe Sllovakia, me 12.6 për qind çmime konsumi më të larta krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë.

Sllovenia ka një normë vjetore inflacioni prej 10.8 për qind në qershor. Malta shënoi rritjen më të butë të çmimeve të konsumit muajin e kaluar, me 6.1 për qind. Pason Franca me 6.5 për qind dhe Finlanda, ku çmimet e konsumit ishin më të larta me 8.1 për qind se në qershor të vitit të kaluar.

Në nivel vjetor, rritja e çmimeve të konsumit u ngadalësua në qershor, me përjashtim të Gjermanisë, vetëm në Holandë, nga 10.2 për qind e majit në 9.9 për qind, sipas Eurostatit.