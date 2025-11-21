Raporti i BE-së, BDI: Qeveria dështoi në klasterin e parë

BDI vlerëson se raporti i Komisionit Evropian për klasterin e parë përmban kritikat më serioze për Maqedoninë e Veriut në vitet e fundit. Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi, tha se ky klaster, që përfshin demokracinë, administratën publike, ekonominë dhe prokurimet, është thelbësor për negociatat me BE-në.

Sipas Ademit, qeveria ka dështuar në sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit. Ai shtoi se liria e mediave është dobësuar, administrata është e politizuar, dhe ekonomia ka jostabilitet dhe mungesë reformash.

Raporti tregon gjithashtu se institucionet që mbrojnë të drejtat e qytetarëve janë të dobëta dhe se rekomandimet e vitit të kaluar nuk janë zbatuar. BDI paralajmëron se nëse nuk ka përparim të shpejtë, vendi rrezikon të ngecë më tej në procesin e integrimit evropian.

Mesazhi kryesor i BE-së, sipas BDI-së, është i qartë: pa reformat dhe ndryshimet kushtetuese, negociatat e vendit me Bashkimin Evropian janë të bllokuara.

