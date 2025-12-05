Raport: Evropa u përball me zjarre rekord në vitin 2025
Evropa në vitin 2025 përjetoi sezonin e saj “më të keq” të zjarreve në natyrë, sipas vlerësimeve fillestare të Shërbimit Evropian të Informacionit për Zjarret Pyjore (EFFIS), duke theksuar një prirje në rritje të sezoneve më të gjata dhe më shkatërruese të zjarreve, transmeton Anadolu.
Të dhënat e EFFIS-it tregojnë se zjarret në natyrë po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe më intensive në gjithë kontinentin. Shifrat paraprake për vitin 2025 sugjerojnë se sipërfaqja totale e prekur do të tejkalojë të gjitha rekordet e mëparshme që nga viti 2006, kur EFFIS filloi mbledhjen e të dhënave.
Të dhënat paraprake për vitin 2025 pasuan Raportin e Zjarreve Pyjore 2024 nga Qendra e Përbashkët Kërkimore (JRC) e Komisionit Evropian, i cili regjistroi djegien e 383.317 hektarëve në Evropë. Edhe pse kjo ishte më e ulët se 500.000 hektarët e djegur në vitin 2023 për shkak të reshjeve të herëpashershme, ajo mbeti mbi mesataren 17-vjeçare prej 354.185 hektarësh.
Në vitin 2024 u raportuan gjithsej 8.343 zjarre, më shumë se katërfishi i mesatares afatgjatë.
Bullgaria, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja ishin shtetet anëtare më të prekura të BE-së, duke përfaqësuar së bashku 334.940 hektarë sipërfaqe të djegur.
Ndër pjesëmarrësit jashtë BE-së në Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së (UCPM), Shqipëria, Bosnjë e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Turqia dhe Ukraina pësuan humbje të mëdha. Vetëm Ukraina përfaqësonte gjysmën e sipërfaqes së djegur në vendet e UCPM-së, me shumë zjarre që ndodhën përgjatë vijave aktive të frontit.
Të dhënat nga Shërbimi Evropian i Informacionit për Zjarret Pyjore (EFFIS) tregojnë se modelet e zjarreve në Evropë po ndryshojnë me ritme të shpejta.
Rritja e shpeshtësisë dhe intensitetit të zjarreve, e kombinuar me sezone më të gjata, po ushtron presion të paparë mbi shërbimet zjarrfikëse në gjithë Evropën.
Zyrtarët e BE-së theksojnë se, ndërsa aftësitë më të forta zjarrfikëse janë të domosdoshme, masat proaktive për uljen e rrezikut, përfshirë menaxhimin e integruar të zjarreve, zgjidhjet e bazuara në natyrë dhe përmirësimin e menaxhimit të natyrës, do të jenë thelbësore për t’iu përgjigjur sfidës në rritje të zjarreve në Evropë.