Raport: 15 nga çdo 16 palestinezë të vrarë në Gaza janë civilë
Civilët përbënin rreth 15 nga çdo 16 palestinezë të vrarë nga forcat izraelite në Gaza që nga marsi, raporton të premten The Guardian, duke cituar agjencinë Anadolu.
“Rreth 15 nga çdo 16 palestinezë që ushtria izraelite ka vrarë që nga fillimi i ofensivës së saj të rinovuar në Gaza në mars, janë civilë,” thuhet në raport, duke cituar të dhënat e organizatës së pavarur për ndjekjen e dhunës, ACLED.
Gazeta vuri në dukje se shkalla e lartë e viktimave civile e raportuar nga ACLED “është një nga më të lartat e regjistruara gjatë konfliktit dhe do të rrisë presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit, ndërsa forcat e tij avancojnë në qytetin e Gazës.”
Raporti i ACLED gjithashtu thekson një rritje të ndjeshme të shembjes së ndërtesave në Gaza që nga marsi. “Incidentet që përfshinin shkatërrimin e ndërtesave në Gaza janë rritur ndjeshëm që nga rinovimi i armiqësive në mars.”
Organizata vuri në dukje se “Izraeli rifilloi sulmet ajrore më 18 mars, duke kryer mbi 3,500 sulme në të gjithë Rripin në gjashtë muajt e mëpasshëm. Këto sulme ajrore kanë vrarë mbi 9,500 njerëz, shumica e të cilëve besohet të jenë civilë.”
Raporti shtoi se “sulmet ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 40 komandantë dhe operativë kyçë të krahut ushtarak të Hamasit që nga marsi.”
ACLED është një organizatë globale e pavarur që mbledh dhe analizon të dhëna mbi konfliktet e armatosura në mbarë botën.
Midis 11 gushtit dhe 13 shtatorit, forcat izraelite shkatërruan totalisht ose rëndë mbi 3,600 ndërtesa dhe kulla në qytetin e Gazës dhe fshinë rreth 13,000 tendat që strehojnë të zhvendosurit, sipas zyrës së mediave të qeverisë së Gazës.
Që kur Izraeli rifilloi operacionet në shkallë të gjerë në Gaza më 18 mars, Ministria e Shëndetësisë raportoi 12,622 palestinezë të vrarë dhe 54,030 të plagosur, megjithëse nuk specifikoi sa nga këto vdekje ndodhën brenda qytetit të Gazës.
Midis fillimit të sulmit izraelit mbi qytetin e Gazës më 11 gusht dhe 17 shtator, gjithsej 3,542 palestinezë u vranë në të gjithë territorin, përfshirë 1,984 në qytetin e Gazës, ndërsa pjesa tjetër në zonat jugore të enklavës, sipas zyrës së mediave të qeverisë së Gazës.
Më 8 gusht, qeveria izraelite miratoi një plan të propozuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu për të rikuperuar gradualisht Gazën, duke nisur nga qyteti i Gazës, shtëpia e rreth një milion palestinezëve.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka kryer një gjenocid në Gaza, duke vrarë më shumë se 65,000 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë. Sulmet kanë shkaktuar zhvendosjen e qindra mijëra njerëzve dhe një urie që ka marrë jetën e të paktën 435 personave, përfshirë 147 fëmijë.