“Ramë dakord për shumë pika”, Trump deklarohet pas takimit me Putinin
Donald Trump foli pasi Vladimir Putin hapi konferencën për shtyp.
Ai falënderoi presidentin rus për deklaratën e tij “të thellë” dhe e përshkruan takimin si “shumë produktiv”.
“Kishte shumë, shumë pika për të cilat ramë dakord”, tha ai, shkruan skynews.
“Do të thoja disa pika të rëndësishme, por nuk kemi arritur ende atje, kemi bërë disa përparime.”
“Nuk ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje.”
Trump tha se do të telefonojë NATO-n dhe Volodymyr Zelenskyn për t’i “treguar atij për takimin e sotëm”.
“Do të filloj të bëj disa telefonata dhe do t’u tregoj atyre se çfarë ndodhi”, shtoi ai.
“Kishim një takim jashtëzakonisht produktiv dhe shumë pika u ranë dakord, ka mbetur shumë pak.”
“Disa nuk janë aq të rëndësishme, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje.”