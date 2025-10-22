Ramadani: Rezultati ndërmjet AKI-së dhe VLEN-it është 20 me 15
Aleanca e Arben Taravarit sonte ka mbajtur mbledhje të strukturave, ku sekretari i partisë, Blerant Ramadani, deklaroi se mbledhja është mbajtur për të analizuar procesin zgjedhor dhe për të mobilizuar strukturat për rrethinë e dytë të zgjedhjeve.
Ramadani tha se rezultati i zgjedhjeve e arriti qëllimin e krijimit të kësaj Aleance.
“Ajo është që të fitojë pjesën dërmuese të votës së popullit dhe në veçanti, atë shqiptare. Kjo në veçanti nëse logarisim numrin totale të votave për Këshill e konvertoni në listë për deputetë dallimi ndërmjet AKI-së dhe VLEN-it te blloqet shqiptare është 20 me 15”, deklaroi Ramadani.
Ramadani është shprehur optimist se AKI-ja do të fitojë qytetet ku do të ketë votime.
“Unë jam i bindur se në raundin e dytë, pasi që asgjë nuk ka përfunduar, ne jemi në garë për qytetet. Do të thotë këtu e kemi qytetin e Tetovës, Gostivarit, Dibrës dhe Strugës dhe ne synojmë që të gjitha qytetet si Aleancës Kombëtare për Integrim t’i fitojmë. Ajo do të jetë beteja që do ta përcaktojë fituesin në raundin e dytë”, tha Ramadani.