Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Kandidati për kryetar komune të Sarajit nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Blerant Ramadani, sonte ka qëndruar me banorët e fshatit Krushopek. Me banorët e kësaj ane, u fol për projektet jetike të fshatit, asfaltimi i rrugëve kryesore të Krushopekut.

Shkrimi i plotë i Ramadanit në vijim:

Sot, bashkë me shefin e shtabit komunal, Senehat Murtezani, zhvilluam një takim të frytshëm me banorët e Krushopekut.

Diskutuam për projektet që janë jetike për fshatin: asfaltimin e rrugës nga komuna deri në Krushopek, asfaltimin e rrugës që lidh Krushopekun me Nerezin si dhe bekatonizimin e rrugicave të mbetura brenda fshatit.

Një tjetër prioritet do të jetë ndërtimi i kanalizimit atmosferik, i cili do të zgjidhë përfundimisht problemet e ujërave të shiut dhe përmbytjeve. Po ashtu, do të angazhohemi që salla e sportit pranë shkollës e cila ka të gjithë dokumentacionin e përfunduar të nisë më në fund punimet.

Banorët e Krushopekut dëshmuan edhe njëherë mikpritjen dhe besimin e tyre. U premtoj se këto kërkesa do të kthehen në projekte konkrete që do të ndryshojnë realisht jetën e këtij vendbanimi.”

#AleancaKombëtarepërIntegrim #SarajiQëDuam #Krushopek #ZhvillimReal #Bashkë

MARKETING

Të ngjajshme

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Dyshime për varrezë masive, të mërkurën nisin inspektimet afër Novi Pazarit

Dyshime për varrezë masive, të mërkurën nisin inspektimet afër Novi Pazarit

Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri