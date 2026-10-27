Rama vijon thirrjen për dialog, studentët kërkojnë largimin e tij

Rama vijon thirrjen për dialog, studentët kërkojnë largimin e tij

Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe këtë të martë thirrjet për dialog me studentët, ndërsa protestat kundër qeverisë hyjnë në ditën e 14-të. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka shpërndarë pamje të ulëseve të vendosura përpara Kryeministrisë, duke përsëritur mesazhin e tij për uljen në tryezën e dialogut.

MARKETING

Shik.mk

Ftesa e Ramës vjen në një kohë kur protesta ka kaluar përtej kërkesave të lidhura me arsimin dhe është shoqëruar me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit. Studentët dhe të rinjtë që janë bashkuar në tubime e konsiderojnë largimin e tij si zgjidhjen e vetme, duke refuzuar deri më tani ofertën për dialog në formatin e propozuar nga qeveria.

Gjatë ditëve të fundit, protestat në Tiranë janë shoqëruar edhe me përplasje mes policisë dhe protestuesve, ndërsa tensionet kanë mbajtur në vëmendje reagimin e institucioneve dhe qëndrimin e palëve për zgjidhjen e situatës.

Nga ana e tij, Rama ka deklaruar se është i gatshëm të diskutojë me studentët, por ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Kryeministri argumenton se ka një kontratë me qytetarët, duke e lidhur qëndrimin e tij me mandatin e marrë përmes zgjedhjeve.

Përplasja mes dy qëndrimeve mbetet në qendër të zhvillimeve: nga njëra anë, qeveria këmbëngul te dialogu, ndërsa nga ana tjetër, protestuesit vazhdojnë të kërkojnë largimin e kryeministrit. Mbetet për t’u parë nëse ftesa e përsëritur e Ramës do të sjellë një ndryshim në qëndrimin e studentëve apo nëse protestat do të vijojnë pa një marrëveshje mes palëve.

MARKETING

Të ngjajshme

Bastisje në Kavadar, gjenden armë dhe mjete të ndaluara për gjueti – ndalohet një person

Bastisje në Kavadar, gjenden armë dhe mjete të ndaluara për gjueti – ndalohet një person

Prokuroria e Pejës kërkon një muaj paraburgim për burrin e Arlinda Zekajt

Prokuroria e Pejës kërkon një muaj paraburgim për burrin e Arlinda Zekajt

Protestat në Tiranë, Rama për mediat greke: Qeveritë ndryshojnë me zgjedhje, jo me kokteje molotovi

Protestat në Tiranë, Rama për mediat greke: Qeveritë ndryshojnë me zgjedhje, jo me kokteje molotovi

Tre të lënduar nga përplasja e një “Golf”-i me një “Audi” në Shkup

Tre të lënduar nga përplasja e një “Golf”-i me një “Audi” në Shkup

Ngriten aktakuza për ryshfet dhe abuzim gjatë kontrolleve tatimore në “Pulse” dhe kompanive tjera të lidhura me të

Ngriten aktakuza për ryshfet dhe abuzim gjatë kontrolleve tatimore në “Pulse” dhe kompanive tjera të lidhura me të

Kreu i inteligjencës turke zhvillon bisedime në Iran me zyrtarë sauditë dhe pakistanezë

Kreu i inteligjencës turke zhvillon bisedime në Iran me zyrtarë sauditë dhe pakistanezë