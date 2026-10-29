Rama u bën sërish thirrje protestuesve për dialog, sofra e gurtë mbetet para Kryeministrisë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, u ka bërë sërish thirrje protestuesve për dialog.
Për të katërtën ditë radhazi, para godinës së Kryeministrisë është vendosur sofra e gurtë, mbi të cilën janë vendosur letra me mbishkrimin “Dialog”.
Thirrjet e Ramës për dialog kanë nisur që në ditën e parë të protestave, por deri më tani janë refuzuar nga protestuesit, të cilët më herët kanë djegur karriget e vendosura për dialog.