Rama takon Erdoganin në New York: Me Presidentin e Republikës së Turqisë

Kryeministri Edi Rama ka qenë sot në New York, ku ka mbajtur edhe një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama ka publikuar fotografi me presidentin turk, Rexhep Tajip Erdogan. Rama shprehet se duhet të jemi krenarë për Shqipërinë, duke shtuar se vizioni për Shqipërinë 2030 vazhdon.

MARKETING