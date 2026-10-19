Rama: Studentët që dhunojnë Policinë nuk do të përfitojnë bursa dhe mbështetje financiare nga shteti
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka paralajmëruar masa administrative dhe financiare ndaj studentëve që përfshihen në akte dhune gjatë protestave, si dhe ka kërkuar përgjegjësi nga familjet e të miturve të përfshirë në këto ngjarje.
Gjatë një konference me policinë, mëngjesin e së hënës, Rama deklaroi se familjet e të miturve mund të përballen me faturën financiare për dëmet e shkaktuara, ndërsa studentët që largohen nga shkolla për të sulmuar Policinë nuk do të kthehen në mësim pa pasoja administrative.
Kreu i qeverisë shqiptare paralajmëroi gjithashtu se studentët që ushtrojnë akte dhune ndaj Policisë së Shtetit nuk do të përfitojnë bursa, arsim falas apo mbështetje financiare nga shteti.
“Nuk do të kenë arsim falas. Ata studentë që dalin dhe dhunojnë Policinë e Shtetit nuk do të kenë bursa, nuk do të kenë mbështetje financiare nga shteti”, u shpreh Rama.
Ai theksoi se studentët që, sipas tij, kanë hedhur gurë ndaj efektivëve të Policisë nuk do të marrin mbështetje financiare nga taksat e qytetarëve shqiptarë për të vijuar studimet universitare.
Rama u ndal edhe te dëmet materiale të shkaktuara gjatë protestave, duke deklaruar se riparimi i trotuareve, semaforëve, kamerave, tabelave dhe stolave, si dhe zëvendësimi i pemëve të dëmtuara, do të financohen nga taksat e qytetarëve.
“Kush i është vënë në dispozicion këtij plani ogurzi, do të paguajë”, deklaroi kryeministri.