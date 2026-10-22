Rama shpall kandidaturën për kryetar të LDK-së: Abdixhiku të dorëhiqet
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka konfirmuar se do të kandidojë për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në zgjedhjet e brendshme që kjo parti do t’i ketë vitin e ardhshëm.
Në një deklarim për media gjatë ditës së sotme, Rama i ka bërë thirrje kryetarit aktual të LDK-së, Lumir Abdixhikut, që të japë dorëheqje.
“A keni dëgjuar që kam thënë se po? Do të jem (kandidat për kryetar të LDK-së). Jam dëshmuar në Prishtinë, jam rizgjedh, e kam pru LDK-në të parën në Prishtinë. Mendoj që kishte bërë mirë (të dorëhiqet Abdixhiku). Ashtu duhet me bë”, ka thënë Rama.
Ishte pikërisht Abdixhiku që e prezantoi Ramën si kandidat të LDK-së për kryetar të Prishtinës në vitin 2021, kur ai nuk kishte karrierë në politikë dhe njihej kryesisht si arkitekt e urbanist me përvojë ndërkombëtare.Rama shpall kandidaturën për kryetar të LDK-së: Abdixhiku të dorëhiqet