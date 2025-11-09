Rama shpall fitoren në kryeqytet: Sonte fitoi bashkëpunimi, e jo bllokimi
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka shpallur fitoren edhe për një mandat të ri në kryeqytet.
Në garën e balotazhit, Rama kundërkandidat kishte Hajrulla Çekon e LVV-së.
Tani kur janë numëruar mbi 93% të votave, Rama avancon me 51,49% apo 43,785 vota në raport me Çekon me 48,51% apo 41,246 vota.
Rama tha se sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, e jo bllokim.
“Faleminderit shumë Prishtina, qytet i zemrës sime. Sonte është festa e qytetit tonë, e shpresës, unitetit dhe e demokracisë. Sonte festojmë të gjithë qytetarët e Prishtinës, pa dallim bindjesh, sepse ka fituar vullneti për zhvillim, unitet dhe qytetari. Kjo është fitorja e pjekurisë së Prishtinës, që thotë se Prishtina zhvillohet vetëm kur e ndërtojmë bashkë sepse është e të gjithëve”.
“Sonte fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim e jo bllokim; fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit; fitoi dinjiteti, uniteti dhe civilizimi politik i këtij qyteti. Kjo është fitorja më e madhe”, u shpreh Rama në konferencën e mbajtur në selinë e LDK-së në Prishtinë.